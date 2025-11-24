مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده است که به دستور مسوولان محلی طالبان در ولایت پکتیا، نشر تصاویر زندهجان در تلویزیون ملی در این ولایت متوقف و این رسانه به رادیو مبدل شده است.
در خبرنامۀ مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که "ریاست اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم در پکتیا در هماهنگی با اداره ولایت، دستور توقف فعالیت تلویزیون ملی پکتیا را به کارمندان آن ابلاغ کرده است".
در خبرنامه آمده است: "افزون بر این، از مسوولان محلی ادارۀ حاکم خواسته شده است که از مصاحبه تصویری خودداری کنند و به جای آن گزارشهای خود را بهگونه صوتی و یا نوشتاری ارایه کنند. این ممنوعیت، کارهای تصویری نمایندگی خبرگزاری دولتی باختر و نشریههای چاپی و رادیوهای محلی، نن، ژوند، هوا، صدای پتان، و صدای سمکنی را در شبکههای اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار داده است."
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پکتیا بیست و سومین ولایت است که در آن بر نشر تصاویر زندهجان در تلویزیونها ممنوعیت وضع میشود. قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، دایکندی، فاریاب، پنجشیر، لغمان، سرپل، بلخ و هرات ولایتهایی اند که پیش از این ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در آن وضع شده بود.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در سال ۲۰۲۴ قانون "امر به معروف و نهی از منکر" را توشیح کرد که در آن محدودیتهایی بر رسانهها نیز وضع شده و به محتسبان طالبان دستور داده شده است تا مانع نشر مطالبی شوند که عکسهای زندهجان در آن باشد.
طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان حاکم شدند و در بیش از چهار سال گذشته، محدودیتهای فراوانی را بر رسانهها و آزادی بیان وضع کرده اند.
بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز در حاکمیت چهارسالۀ طالبان ۴۳درصد رسانهها در افغانستان از بین رفته اند، دو سوم ۱۲هزار خبرنگاری که پیش از حاکمیت طالبان در رسانهها اشتغال داشتند، بیکار شدند و ۸۰درصد زنان دست اندرکار رسانهها بیکار شدند.
