گسترش ممنوعیت طالبان بر دسترسی بر انترنت فایبرنوری در چندین ولایت افغانستان

طالبان در چند روز گذشته خدمات انترنت فایبر نوری را در چندین ولایت افغانستان قطع کرده اند.

قطع انترنت فایبر نوری که ابتدا از ولایت بلخ آغاز شده بود، بر اساس گزارش‌ها، اکنون به چندین ولایت از جمله قندهار، ارزگان، هلمند، زابل و نیمروز گسترش یافته و کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی از اختلال دسترسی به انترنت در ولایت‌های بغلان، غزنی، پروان و هرات نیز گزارش داده اند.

حاجی عطاالله زید، سخنگوی والی بلخ گفته است که انترنت فایبرنوری در آن ولایت به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و به منظور "جلوگیری از منکرات" قطع شده است.

در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس که منسوب به "حاجی زید" است، نگاشته شده است که به دستور ملا هبت‌الله "بر انترنت فایبرنوری در بلخ انسداد مطلق" وضع شده است. او نگاشته است: "این اقدام برای جلوگیری از منکرات اتخاذ شده و نظر به ضرورت راه بدیل آن در داخل کشور فراهم خواهد شد."

با اینحال، زید نگفته است که حکومت طالبان کدام گزینه را به عنوان بدیل برای انترنت فایبرنوری پیشکش خواهد کرد.

شماری از رسانه‌ها گزارش داده اند که رهبر طالبان، هفتۀ گذشته در دیدار با والیان شماری از ولایت‌ها در قندهار، به آنان به گونۀ شفاهی دستور داده است تا انترنت فایبر نوری را قطع کنند. اما سخنگویان طالبان تا کنون در این مورد هیچ گونه تبصرۀ رسمی نکرده اند.

در بیش از یک دهۀ گذشته، فعالیت اکثر ادارات دولتی افغانستان به شمول بانک‌ها، ادارۀ پاسپورت و تذکرۀ الکترونیک، گمرک‌ها و برخی دیگر دفاتر دیجیتلی شده و متکی به انترنت پرقدرت و فایبرنوری است.

کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران در واکنش به این اقدام طالبان خواستار اتصال فوری انترنت فایبرنوری در بلخ و دیگر ولایت‌های افغانستان شده است تا به گفتۀ این نهاد "شهروندان به انترنت وای فای دسترسی داشته و خبرنگاران بتوانند به مردم خبرهای معتبر را ارایه کنند".

بی لی یی، رییس منطقوی کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران گفت: "ممنوعیت انترنت پرسرعت، تشدید بی‌پیشینۀ سانسور است که کار ژورنالستان و حق دسترسی مردم را به اطلاعات، تضعیف می‌کند.

طالبان باید به چرخۀ سرکوب خود پایان دهد و دسترسی به انترنت را که ابزار ضروری برای جمع‌آوری خبرها است، بدون قید و شرط برقرار کند."

مسوولان حکومت پیشین افغانستان و نیز طالبان گاهگاه در برخی مناسبت‌ها چون مراسم بزرگ مذهبی و گردهمایی‌های بزرگ، به "دلایل امنیتی" خدمات موبایل را قطع می‌کردند، اما پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ این نخستین بار است که انترنت فایبرنوری در آن کشور قطع می‌شود، با اینحال، انترنت تلیفون‌های همراه تا کنون فعال و قابل دسترس است.