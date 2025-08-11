تمی بروس به حیث معاون نمایدۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد انتخاب شد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تمی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور را به عنوان معاون نماینده بعدی ایالات متحده در سازمان ملل متحد معرفی کرد.

ترامپ در پستی در صفحۀ اجتماعی نوشت که: "از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری‌ام، تمی با افتخار به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه خدمت کرده است، جایی که او کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است. تمی بروس نماینده درخشان کشورمان در سازمان ملل متحد خواهد بود."

خانم بروس پیش از پیوستن به ادارۀ ترمپ، ۲۰ سال به عنوان نویسنده در فاکس نیوز فعالیت داشت. او همچنان نویسنده‌ای است که آثاری با عناوینی مانند "انقلاب امریکایی جدید" و "ترس از خود" را منتشر کرده است.

رئیس جمهور ترمپ، مایک والتز، مشاور امنیت ملی سابق خود را به عنوان سفیر سازمان ملل انتخاب کرده است. او منتظر تأییدی سنای ایالات متحده است.

جزئیات پیشینه

بروس که در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده متولد شد، مدرک لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه کلیفورنیای جنوبی دریافت کرد.

بروس از سال ۲۰۰۵، بیست سال به عنوان نویسنده در فاکس نیوز فعالیت داشت.

بروس ۶۲ ساله کتاب‌هایی از جمله "انقلاب امریکایی جدید" و "ترس از خود" را نوشته است. در بیوگرافی وزارت امور خارجه او آمده است که کتاب‌های او بر "علوم سیاسی، فلسفه و میراث فرهنگی" تمرکز دارد.

رئیس جمهور ترمپ در جنوری ۲۰۲۵، اعلام کرد که بروس را به عنوان سخنگوی اصلی وزارت امور خارجه انتخاب کرده است و او را به عنوان یک "تحلیلگر سیاسی بسیار محترم" توصیف کرد که "بیش از دو دهه حقیقت را برای مردم امریکا به ارمغان آورده است."

تمی بروس در نقش خود به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه، از سیاست‌های دولت در مورد مسائل مهم سیاست خارجی مانند جنگ روسیه در اوکراین و درگیری اسرائیل و حماس در غزه دفاع کرده است.

نقش او در سازمان ملل متحد

بروس قبل از اینکه نقش جدید خود را در سازمان ملل به عهده بگیرد، باید توسط سنا تأیید شود. او تحت نظر سفیر ایالات متحده در سازمان ملل کار خواهد کرد، پستی که از زمان روی کار آمدن ترمپ خالی بوده است.