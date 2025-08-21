ادامۀ اعتراضات در شهر های مختلف ایران به خاطر قطع دوامدار برق و مشکلات کمبود آب

اعتراضات ضد حکومتی در ایران به خاطر مشکلات دوامدار آب و قطع برق، رو به افزایش است.

در یک ویدیوی تازه نشر شده در فضای مجازی، اعتراض کنندگانی را نشان می دهد که پس از قطع برق، در تاریکی شب شعار های "مرگ بر خامنه‌ای" و "مرگ بر دیکتاتور" را سر می دهند.

فردی که این ویدیو را اخذ کرده می گوید که این ویدیو را به تاریخ 30م اسد ثبت کرده است.

همچنین تصاویر منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد که شماری از شهروندان زاهدشهر / در ولسوالی فسا در ولایت فارس / در اعتراض به قطع‌مکرر برق، مقابل ساختمان علاقداری تجمع کردند و با روشن کردن آتش، خشم و نارضایتی خود از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت برق‌رسانی را نشان دادند.

ولسوالی های اسلام شهر در تهران، سمنان و اراک نیز شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بودند.

وزارت امور خارجه امریکا در هفتم اسد / در حساب فارسی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به گرمای سوزان تابستان در ایران و بحران بی‌آبی، نوشت که "مردم ایران همچنان از عواقب واقعی طمع، فساد، و سوء مدیریت منابع آب توسط رژیم رنج می‌برند."

در پیام وزارت خارجه امریکا آمده بود که در ایران "دسترسی به آب برای آشامیدن، حمام کردن، شست‌وشو، یا سرد ساختن خانه‌ها وجود ندارد."

وزارت خارجه امریکا افزود که ایرانی ها "شایسته بهتر از این هستند!"