محمد صادق معتمدیان، والی تهران، گفته است که در جریان همین هفته، مرحلۀ دوم اخراج 'اتباع خارجی' از تهران آغاز می‌شود.

والی تهران گفت که نصف شهروندان خارجی مقیم ایران در شهر تهران مقیم است و به گفتۀ وی از آغاز سال روان تا کنون ۱.۴ میلیون اتباع خارجی از ایران اخراج شده اند که ۴۵۰هزار نفر آن تنها از تهران اخراج شده اند.

سازمان ملل متحد گفته است که در سال روان کم و بیش ۲.۵ میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایۀ، به ویژه ایران، به افغانستان اخراج شده اند که بیشتر آنان بر خلاف میل شان و جبراً اخراج شده اند.

پس از حملات اسراییل بر ایران، روند اخراج مهاجران افغان از ایران به گونۀ بی‌پیشینه شدت گرفته است. اکثر مهاجران خارجی مقیم ایران، شهروندان افغانستان اند.

معتمدیان گفت که در پی اخراج مهاجران خارجی از ایران، سه هزار صنف درسی برای دانشجویان ایرانی آزاد شده و نیز به گفتۀ وی نرخ کرایۀ خانه بین ۳۰ تا ۳۵درصد کاهش یافته است.

با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، در برخی روزها تا بیش از ۵۰ هزار نفر از ایران به افغانستان اخراج شده است.

ملل متحد ضمن ترغیب ایران و پاکستان به توقف روند اخراج اجباری مهاجران افغان گفته است که این وضعیت بحران موجود بشری را در افغانستان در حالی شدیدتر کرده است که بر اساس آمار این سازمان، بیش از نصف جمعیت افغانستان – حدود ۲۳ میلیون نفر – نیازمند کمک‌های بشری اند.