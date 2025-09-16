دفتر سارنوالی ناحیۀ یوتا اعلام کرد که تایلر رابنسن، مظنون ترور چارلی کرک، فعال سیاسی و یکی از متحدان رییس جمهور دونالد ترمپ، قرار است روز سه شنبه ۱۶ سپتمبر، به گونۀ رسمی به ارتکاب جرم قتل، متهم شود.

این دفتر اعلام کرد که مظنون، به ارتکاب سه جرم در رابطه با قتل کرک، از جمله قتل عمد، ممانعت از اجرای عدالت و استفاده غیرقانونی از سلاح کشنده که منجر به جراحت شدید بدنی شده است، متهم شده است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که کاش پتیل، رئیس (اف‌بی‌آی) یا ادارۀ تحقیقات فدرال در جلسه استماعیۀ کمیته قضایی سنای ایالات متحده، بر شفافیت در تحقیقات مربوط به قتل کرک متعهد شد.

پتیل از واکنش اف‌بی‌آی به این قتل دفاع کرد و گفت که ویدیو و عکس های اصلاح شده که از سوی اداره اش منتشر شد، منجر به دستگیری مظنون شده است.

رییس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده گفت که پدر مظنون به ماموران تنفیذ قانون گفته است که "وقتی ویدیویی را که شما منتشر کردید دیدم، تشخیص دادم که پسرم است و با او مقابله کردم".

پتیل روز سه شنبه به هیات سنا گفت: "ما فقط در ۲۴ ساعت اول بیش از ۱۱۰۰۰ سرنخ دریافت کردیم، ۱۶۰۰۰ مورد به بخش رسانه های دیجیتل و خط معلوماتی ما ارسال شد - این شمار زیادی از معلومات است که باید بررسی شود."

آقای پتیل پیش از این گفته بود که ماموران اجرای قانون، معلومات و مصاحبه هایی را جمع آوری کرده اند که نشان میدهد مظنون، رابنسن ۲۲ ساله، "اساساً به ارتکاب قتل اعتراف کرده است".