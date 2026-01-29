مرکز خبرنگاران افغانستان از ممنوعیت نشر تصاویر زنده در تلویزیونها در ولایت کاپیسا خبر داده با ابراز نگرانی "جدی" هشدار داده است که "اعمال اینگونه محدودیتها در تضاد کامل با اصول آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و قانون رسانههای همگانی افغانستان است."
این نهاد مدافع خبرنگاران گفته است که مولوی جمالالدین مظهری، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت کاپیسا، این ممنوعیت را از طریق ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به رسانه ها ابلاغ کرده که شامل مصاحبۀ تصویری مسوولان اداره حاکم در کاپیسا نیز میشود.
ابلاغ این دستور، باعث میشود که به شمول تلویزیون ملی کاپیسا، نشرات چندین شبکۀ دیگر تلویزیونی در این ولایت به رادیو تبدیل شود.
از آغاز روند ممنوعیت نشر تصاویر زندهجانها در رسانهها در سال گذشتۀ میلادی، تاکنون، علاوه بر کاپیسا، در بیستوچهار ولایت دیگر از جمله قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، دایکندی، فاریاب، پنجشير، لغمان، سرپل، بلخ، هرات، پکتیا و ارزگان بهصورت رسمی اعلام شده است.
حکومت طالبان در دوران حاکمیت نخست شان در اواسط دهۀ ۱۹۹۰میلادی نیز به نشرات تلویزیونی ممنوعیت وضع کرده بود. اما اکنون روشن نیست که آیا کابل و چند ولایت باقیمانده که هنوز نشرات تصویری در آن منع نشده است، به این روند خواهند پیوست یا نه.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه (۲۹ جنوری) با نشر خبرنامۀ تاکید کرده است که محدودیتهای اعمالشده توسط حکومت طالبان "روند اطلاعرسانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و افزون بر آن، باعث بستهشدن شمار بیشتری از رسانهها و بیکاری گسترده خبرنگاران و کارکنان رسانهای شده است."
این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران از مقامهای تصمیمگیرنده حکومت طالبان خواسته است "در دستور ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان تجدید نظر کنند و اجازه دهند رسانهها از آزادی عمل مطابق با قانون رسانههای افغانستان برخوردار شوند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس کار کنند."
لغو جواز فعالیت نهادهای حامی رسانهها
سازمان عفو بین الملل، تصمیم طالبان برای لغو مجوزها و ممنوعیت فعالیت سازمانهای حامی رسانهها و روزنامهنگاران مستقل، را بخشی از "کمپاین بیوقفۀ طالبان برای سرکوب و از بین بردن آزادی رسانهها در افغانستان" عنوان کرده از مقامات طالبان خواسته است تا "فوراً تصمیم خود را لغو کنند."
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه ۲۶ جنوری اعلام کرد که به جز سه نهاد، جواز فعالیت همه سازمانهای حامی رسانهها را در افغانستان لغو کرده است.
در اعلامیۀ این سازمان آمده است که چنین اقدامات شدید، آنطور که طالبان ادعا میکنند، رسانهها را "مؤثرتر و سازمانیافتهتر" نمیکند، بلکه "آخرین راههای باقیمانده برای حمایت حرفهای و مصوونیت روزنامهنگاران و رسانههای مستقل را در یک محیط بهشدت سرکوبگر در افغانستان، بیشتر از بین میبرد".
پیش از این، مرکز خبرنگاران افغانستان نیز لغو جواز فعالیت نهادهای حامی رسانهها را از سوی حکومت طالبان محکوم کرده و این اقدام را "خلاف قانون رسانههای همگانی کشور و اصول بنیادی آزادی رسانهها" خوانده بود.
باوجود انتقاد نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق رسانهها، طالبان بر تطبیق پالیسیهای شان ادامه داده و گفته اند که مطبوعات افغانستان در پرتو قوانین اسلامی از آزادی کامل برخوردار است.
گروه