اعلان قرارداد تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دالری بین ایالات متحده و تایوان 

حکومت ایالات متحدۀ امریکا عصر چهارشنبه (۱۷ دسمبر)، از فروش یک بستۀ تسلیحاتی به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد دالر به تایوان خبر داد.
این بستۀ تسلیحاتی، شامل سیستم تهاجمی دقیق دوربرد هیمارس، سیستم میزایلی ضد زره درون و میزایلهای ضد تانک جاولین میشود.
تایوان روز پنجشنبه، از این خبر با ابراز "سپاسگزاری صمیمانه" استقبال کرد.
بر اساس اعلامیۀ دفتر ریاست جمهوری تایوان، قرارداد تسلیحاتی بین دو طرف، در برگیرندۀ هشت ماده، به شمول اکمال شبکۀ تکتیکی تایوان، سیستم آگاهی تکتیکی، پرزهجات هیلیکوپتر، توپهای خودکار هویتزر، و میزایل های ضد تانک است که ارزش آن به بیش از ۱۱ میلیارد دالر میرسد.
ادارۀ همکاری امنیتی دفاعی وزارت جنگ ایالات متحده اعلام کرد که اسناد تصدیقی لازم را در این مورد، به کانگرس ایالات متحده ارایه کرده است.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری تایوان با ابراز سپاسگزاری گفت که این اقدام، یکبار دیگر، تعهد دوامدار ایالات متحده را در برابر امنیت تایوان مشخص میکند.
این دومین قرارداد فروش اسلحه به تایوان است که از سوی حکومت ایالات متحده، در یازده ماه گذشته اعلان میشود. قرارداد اول، در ۱۳ نومبر اعلان شد. قرارداد اولی شامل فروش قطعات جتهای جنگی به ارزش ۳۳۰ میلیون دالر بود.
