یوناما: طالبان در سه ماه بر ۲۴۲ نفر مجازات بدنی تطبیق کرده اند

هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما)، در یک گزارش تازۀ خود گفته است که حکومت طالبان در افغانستان، به گونۀ هفته‌وار، اعمال مجازات بدنی را در ملای عام ادامه داده است.

گزارش یوناما که وضعیت بشردوستانه در افغانستان را از ماه جون تا سپتمبر ۲۰۲۵ بررسی کرده است، بیان می‌کند که در این دوره، بخش حقوق بشر این اداره "مجازات بدنی قضایی حداقل ۲۴۲ نفر (۱۹۱ مرد، ۴۸ زن، یک پسر و دو دختر) را مستند کرده است".

بر اساس این گزارش، علاوه بر مجازات بدنی، احکام حبس طولانی مدت نیز صادر می‌شود.

یوناما این گزارش را در حالی نشر کرده است که حکومت طالبان در دوم دسمبر اعلام کرد که در میدان ورزشی ولایت خوست، "یک قاتل قصاص" شد.

این "قصاص" در ملای عام و مردم نیز برای دیدن آن به میدان ورزشی رفته بودند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، "اعدام‌های عمومی" مردم توسط طالبان را محکوم کرده و آن را "نقض قوانین بین‌المللی" خوانده است.

بنیت گفت: "اعدام‌های عمومی مجازاتی غیرانسانی، ظالمانه و غیرمعمول و خلاف قوانین بین‌المللی هستند. آنها باید متوقف شوند."

طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند و از آن زمان تاکنون، بر اساس احکام محاکم خودشان، ۱۳ نفر را در ملاء عام (قصاص) اعدام کرده‌اند.

علاوه بر این، صدها نفر به دلیل "سرقت، زنا، شراب‌نوشی" و سایر اتهامات از این قبیل، در ملاء عام، مجازات و شلاق خورده‌اند.

سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، این گونه مجازات‌ توسط طالبان را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بشردوستانه و بین‌المللی خوانده و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.