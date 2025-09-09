حکومت ایالات متحدۀ امریکا، بر آن شبکهها در جنوب شرق آسیا تعزیرات وضع کرده است که به گفتۀ واشنتگن، از راه "کلاهبرداری های سایبری"، امریکاییها را هدف می گیرند.
وزارت مالیۀ ایالات متحده، با نشر اعلامیهای گفته است که ادارۀ کنترول سرمایه های خارجی این وزارت، "علیه یک شبکۀ بزرگ کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا، تعزیرات وضع کرده که بااستفاده از کار اجباری و خشونت، میلیارد ها دالر را از امریکایی ها به یغما میبردند."
براساس این اعلامیه، نه مرکز این کلاهبرداری در برما و ۱۰ مرکز در کمبودیا، هدف تعزیرات قرار گرفته اند.
جان هورلی، معاون وزارت مالیۀ ایالات متحده در امور مبارزه با تروریزم و استخبارات مالی گفته است که شبکۀ "کلاهبرداری سایبری جنوب شرق آسیا، نه تنها آرامش و مصوونیت مالی امریکایی ها را تهدید می کند بلکه هزاران نفر را به بردهگی مدرن سوق می دهد."
در اعلامیۀ وزارت مالیۀ امریکا آمده است که بر اساس تخمین حکومت ایالات متحده، در سال ۲۰۲۴، امریکایی ها کم از کم ده میلیارد دالر خود را در اثر فعالیت های کلاهبرداری شبکه های جنوب شرق آسیا، از دست داده اند که در مقایسه با سال ۲۰۲۳، افزایش ۶۶ درصدی را نشان می دهد.
براساس تعزیرات وضع شده، تمام دارایی های این افراد که در ایالات متحده موجود است، یا در کنترول شهروندان امریکایی است، راکد شده و باید به ادارۀ کنترول دارایی های خارجی وزارت مالیۀ امریکا گزارش داده شود.
