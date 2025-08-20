حادثۀ ترافیکی در هرات ۷۹ قربانی برجاگذاشت

در نتیجۀ یک حادثۀ ترافیکی در ولایت هرات کم از کم ۷۹ نفر به شمول کودکان جان باخته اند.

رسانه های محلی افغانستان گزارش داده اند که قربانیان این رویداد، که شام سه شنبه به وقوع پیوست، مهاجران اخراج شده و برگشته از ایران بودند.

به گزارش رسانه‌ها، کم از کم ۱۹ کودکان شامل قربانیان این رویداد بوده و نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شده اند.

شاهدان و مقام‌های محلی گفته اند که بس حامل مهاجران افغان با یک لاری و یک موترسایکل تصادم کرده و بعداً آتش گرفت.

گزارش شده است که اکثر قربانیان در محل حادثه جان باخته اند.

حادثات ترافیکی در افغانستان، معمول است که خرابی جاده‌ها، عوارض وسایط و بی‌احتیاطی و غفلت رانندگان علت آن خوانده شده است.

در ماه‌های اخیر روند اخراج و برگشت مهاجران افغان از ایران به افغانستان افزایش یافته است که بیشتر آنان از گذرگاه‌های مرزی هرات وارد افغانستان می‌شوند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که از آغاز سال ۲۰۲۵ تا کنون حدود ۲.۳ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند که بیشتر آنان بر خلاف میل شان، جبراً اخراج شده اند. از این میان، ۱.۸۶ میلیون نفر تنها از ایران اخراج شده با برگشته اند.