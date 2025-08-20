وزارت خارجۀ ایالات متحده روز سه شنبه به شهروندان امریکا هشدار داد که مسافرت به هشت کشور خود داری کنند.

افغانستان، ایران، برما، اریتریا، نیکاراگوا، کوریای شمالی، روسیه و ونزویلا شامل این هشت کشور اند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده از شهروندان امریکا خواسته است که قبل از سفر به این کشورها هشدارهای رسمی را بررسی کنند.

ناآرامی، جرایم، وضعیت صحت، اختطاف و گروگان‌گیری، تروریزم و بازداشت ناعادلانه در افغانستان، به عنوان عواملی منع سفر شهروندان امریکا به افغانستان برجسته شده است.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، چندین شهروند امریکا در افغانستان بازداشت شده اند که برخی آنان پس از سپری کردن ماه‌ها حبس، در اثر تلاش‌های دپلوماتیک از بند طالبان رها شده اند.

در این هشداریه همچنین آمده است که سفر به کشورهایی مانند ایران می ‌تواند با خطر "بازداشت خودسرانه و ناعادلانه" برای شهروندان امریکا به همراه باشد.

ایالات متحده اخیراً کارزاری را به طور خاص راه اندازی کرده است تا امریکایی‌ها به ایران سفر نکنند. ایران بارها شهروندان خارجی را به بهانه‌های مختلف بازداشت کرده است.

کارشناسان این اقدام ایران را گروگان‌ گیری و تلاشی برای استفاده از افراد بی‌گناه با اهداف سیاست خارجی توصیف کرده‌اند.