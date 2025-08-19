ایالات متحده قاچاقبران و نهاد های قاچاق مواد مخدر کوستاریکا را تحریم کرد

دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده امروز سه شنبه چهار تبعه کوستاریکایی و همچنین دو نهاد مستقر در کوستاریکا را به دلیل دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و پولشویی تحریم کرد.

براساس خبرنامۀ وزارت مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا، کوستاریکا که یک مرکز کلیدی جهانی انتقال کوکائین است، به طور فزاینده ‌ای به مسیر مهمی برای گروه‌های جنایتکار قاچاق کوکائین به ایالات متحده مبدل شده است.

طبق گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر ، کوکائین همچنان تهدیدی جدی برای مردم است. از ماه اکتوبر سال 2023 تا اکتوبر 2024 بیش از بیست و دو هزار مرگ ناشی از مصرف بیش از حد کوکائین در ایالات متحده گزارش شده است.

جان کی هرلی، معاون وزیر خزاین در امور تروریزم و استخبارات مالی، گفت: " باند های بزرگ با قاچاق کوکائین، که اغلب با فنتانیل آغشته است، به ایالات متحده، امریکایی ‌ها را مسموم می ‌کنند و جوامع ما را خطرناکتر می سازد."

" خبرنامه وزارت خزاین می افزاید که "تحریم‌هایی که امروز صادر می‌ شود، قاچاقچیان اصلی مواد مخدر را هدف قرار می دهد که در انتقال مواد مخدر به ایالات متحده دست دارند".

وزارت خزاین امریکا، با هماهنگی نزدیک با نیروهای انتظامی ایالات متحده و شرکای کوستاریکا، با استفاده از تمام ابزارهای موجود برای مختل ساختن باند‌های قاچاق مواد مخدر که امنیت امریکایی‌ها را تهدید می‌ کنند، ادامه خواهد داد."

اقدام امروز، اوج تحقیقات هماهنگ با دفتر ایالتی مبارزه با مواد مخدر سن حوزی ایالت کالیفورنیا ، دفتر ساحوی مبارزه با مواد مخدر دالاس و دفتر قاضی القضات کوستاریکا است.

کوستاریکا همچنان شاهد افزایش سطح خشونت است که عمدتاً توسط باند‌های جنایتکاری که برای کنترول مسیرهای قاچاق مواد مخدر رقابت می‌کنند، هدایت می ‌شود. سوابق نشان می‌ دهد که سال ۲۰۲۴ دومین سال خشونت‌ بار در کوستاریکا بوده است و سوابق سال ۲۰۲۵ تاکنون نشان می‌ دهد که این کشور در مسیر سالی مشابه با خشونت قرار دارد.

مقام های امنیتی و پولیس کوستاریکا افزایش خشونت را به باند ‌های قاچاق مواد مخدر که بر سر کنترول قلمرو در این کشور با هم در حال جنگ هستند، نسبت می‌ دهند.