ایالات متحده صدور ویزه برای رانندگان خارجی لاری های تجارتی را متوقف کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز پنجشنبه ۲۱م ماه اگست اعلام کرد که واشنگتن صدور ویزه برای رانندگان خارجی لاری های را متوقف می کند.

روبیو در صفحۀ اجتماعی ایکس نگاشت:"از همین حالا، ما صدور تمام ویزه های کاری را برای رانندگان لاری های تجارتی متوقف می کنیم."

وزیر خارجۀ امریکا افزود که افزایش فعالیت تعداد رانندگان خارجی که لاری های بزرگ باربری را در جاده های ایالات متحده می رانند، جان امریکایی ها را به خطر می‌اندازد و معیشت رانندگان لاری های امریکایی را تضعیف می‌کند.

یک سخنگوی وزارت خارجه، طی یک ایمیل به صدای امریکا گفت که شناسایی و جلوگیری از دخول افراد که تهدید را متوجه امنیت ملی و مصوونیت عامۀ امریکا می سازد، برای محافظت امریکایی ها در کشور ما حیاتی است."

سخنگوی وزارت خارجه گفت:"توقف صدور ویزه، شهروندان تمام کشورها را شامل شده و هدف آن یک کشور مشخص نیست." یک حادثه اخیر ترافیکی در فلوریدا که راننده لاری یک خارجی بود، پس از دور زدن غیرقانونی در یک شاهراه در وست پالم بیچ، جان سه نفر را گرفت.

شان دوفی، وزیر ترانسپورت ایالات متحده، اعلام کرد که تحقیقات در خصوص تصادم در شاهراه فلوریدا، آغاز شده است.

وزیر ترانسپورت ایالات متحده گفت که نتایج تحقیقات نشان می دهد که حین مصاحبه، راننده انگلیسی صحبت نمی کرد، فقط به دو سوال از ۱۲ سوال شفاهی پاسخ صحیح می‌دهد و فقط یکی از چهار علامت راهنمایی و رانندگی شاهراه را به طور دقیق تشخیص می‌دهد.

یک فرمان اجرایی رئیس جمهور ترمپ در ماه اپریل صادر شد که در آن رانندگان لاری ها را ملزم می‌سازد تا علامات ترافیکی را درک کرده، با بخش مصوونیت ترافیک، گزمۀ سرحدی، پوسته های تلاشی زراعتی و افسران محل تعیین وزن کارگوها ارتباط قایم کنند.