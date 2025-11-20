ترمپ از رها کردن تجهیزات نظامی امریکایی در افغانستان انتقاد کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۹ نومبر یکبار دیگر باقی گذاشتن تجهیزات نظامی امریکایی در افغانستان را "اقدام احمقانه" خواند.

ترمپ در دفتر کارش در حالی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نیز در کنار بود، در صحبت با خبرنگاران گفت: "من در دوره اول ریاست جمهوری‌ام اردوی کشور را بازسازی کردم. و ما تریلیون‌ها دالر برای آن خرج کردیم، اما مقداری از آن (تجهیزات) را احمقانه در افغانستان باقی گذاشتیم، زیرا افراد احمقی کشور ما را رهبری می‌کردند، آنها را رها کردند."

رییس جمهور ترمپ پیش از این نیز در این مورد اظهاراتی داشته است. او در بیست و ششم فبروری (هفتم حوت) گفت که به پیت هگسیت، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا، ماموریت داده است تا بازگرداندن تجهیزات و سلاح‌های امریکایی از افغانستان را بررسی کند.

ترمپ به تاریخ ۲۶ فبروری (هشتم حوت) گفت که به پیت هگسیت، وزیر دفاع ایالات متحده گفته است تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات امریکایی را از افغانستان بررسی کند.

رییس جمهور ترمپ گفت: "فکر کنم ما باید تجهیزات را پس بگیریم. به پیت گفتم که این موضوع را بررسی کند. ما به ارزش میلیون‌‌ها، ده‌ها میلیارد دالر تجهیزات جدید را جا گذاشتیم. شما می‌بیند که آنان هر سال آن را به نمایش می‌گذارند."

رییس جمهور ترمپ پیش از این در واشنگتن دی سی بر لزوم بازیابی تجهیزات به جا مانده پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرده بود.او همچنان گفته بود که زمانی که رسم و گذشت طالبان را در وسایط امریکایی می‌بیند "خشمگین" می‌شود.

نیروهای امریکایی در اگست سال ۲۰۲۱ طبق توافقی با طالبان در دوحه، از افغانستان خارج شدند و طالبان قدرت را به دست گرفتند.

ایالات متحده طی دو دهه گذشته، میلیاردها دالر تجهیزات و وسایط نظامی را در اختیار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار داده بود که در آنجا باقی ماندند. در آن زمان، جو بایدن، رییس جمهور امریکا، از تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تمجید کرد و آن را بهترین اقدام خواند.



