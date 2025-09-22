درخواست کنندگان اولیۀ ویزۀ کار بایست صدهزار دالر – یکبار، پرداخت کنند

قصرسفید در آخر این هفته اعلام کرد که اخذ کنندگان ویزۀ کار H-1B در ایالات متحده، مبلغ صدهزار دالر امریکایی باید پرداخت کنند. این اقدام سر از روز یکشنبه ۲۱ سپتمبر به اجرا گذاشته شد.

این هزینه متقاضیانی را که تازه درخواست می کنند هدف قرار میدهد. در عین حال، افراد که این ویزه، را قبلا اخذ کرده اند، حین برگشت به ایالات متحده، مجبور به پرداخت هزینۀ تازه نخواهند شد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، از طرح جدید ویزه‌های ویژه تکنالوژی رونمایی کرد که شامل هزینه مهاجرت صد هزار دالری فقط برای درخواست‌های جدید و یک نسخه کارت طلایی است که برای اقامت دایم یک میلیون دالر هزینه دارد.

به هدف کمک به کارگران امریکایی، رییس جمهور ترمپ، یک اعلامیه‌ای را جمعه شام به نشر سپرد که فیس صدهزار دالری را بر درخواست دهندگان جدید ویزۀ کار H-1B وضع می کند – ویزه‌ای که بیشتر توسط کارگران استفاده می شود که در خارج تولد شده اند.

علاوه بر این، ترمپ یک فرمان اجرایی برای ایجاد "کارت طلایی" برای خارجی‌هایی که یک میلیون دالر برای اقامت دایم در ایالات متحده پرداخت می‌کنند، امضا کرد.

این کارت شبیه مدرک اقامتی است که "کارت سبز" نامیده می‌شوند. ترمپ گفت که این هزینه تضمین می‌کند که فقط بهترین کارگران این کارت‌ها را دریافت کنند و آن را به شرکت‌هایی تشبیه کرد که مانند ورزش‌های حرفه‌ای، هنگام امضا قرارداد، پاداش می‌دهند.

ترمپ گفت: " امیدواریم این [قانون] شماری از افراد بزرگ را به ایالات متحده بیآورد. به این ترتیب، یک شرکت - چیزی شبیه به پاداش حین امضای قرارداد در بیسبال یا فوتبال - قادر خواهد بود آنها را به ماندن در کشور ترغیب کند."

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید روز شنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "این یک فیس سالانه نیست. یکبار هزینه است که فقط به درخواست کنندۀ اولیۀ [ویزۀ کار] اعمال می‌شود."

این اقدامات، بخشی از استراتیژی رییس جمهور ترمپ برای اعطای امتیاز به شهروندان امریکایی در مقایسه با کارگران خارجی است. همچنان این گام بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای اخراج گسترده مهاجران بدون مدرک و پایان دادن به ورود پناهجویانی به ایالات متحده است که دوسیه‌های آنان در حال بررسی می‌باشد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده در ماه اگست اعلام کرد که طبق برنامۀ جدید دارندگان ویزه ملزم به پرداخت ۱۵ هزار دالر پول ضمانت خواهند شد.

هووارت لوتنیک، وزیر تجارت ایالات متحده گفت که کارت های سبز، سالانه برای ۲۸۱ هزار نفر اعطا می‌شد که به گونه اوسط ۶۶ هزار دالر در سال درآمد می‌داشتند و اکثرا از کمک های عامه مستفید می‌شدند.

لوتنیک افزود که هزینۀ کارت طلایی این اطمینان را حاصل می‌کند که تنها بهترین کارگران برای دایم در ایالات متحده باقی می‌مانند.