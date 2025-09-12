ترمپ: مظنون ترور کرک بازداشت شده و امیدوارم اعدام شود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، صبح جمعه ۱۲ سپتمبر در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس از دستگیری مظنون ترور چارلی کرک، فعال سیاسی سرشناس امریکایی، خبر داد.

ترمپ در برنامۀ "فاکس و دوستان" گفت: "فکر می‌کنم، با سطح بلند یقین، ما [مظنون را] در بازداشت داریم...اساساً کسی‌که با مظنون بسیار نزدیک بود، او را تسلیم داد."

کرک، ۳۱ ساله و متحد نزدیک ترمپ، روز چهارشنبه در حالی که برای دانشجویان در محوطه دانشگاه "یوتا ولی" صحبت می‌کرد، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) با نشر تصاویر و ویدیوهایی از مظنون، خواستار کمک مردم برای دستگیری وی شد و نیز برای معلوماتی که منجر به دستگیری مظنون شود، یک صد هزار دالر پاداش تعیین کرد.

ترمپ از ارایۀ جزییات بیشتر در مورد دستگیری مظنون گلوله‌باری بر کرک اجتناب کرد و گفت که مقام‌ها جزییات بیشتری را در این مورد ناوقت جمعه ارایه خواهند کرد.

ترمپ ابراز امیدواری کرد که به عامل ترور کرک، جزای مرگ داده شود. او گفت: "آرزومندم که گنهکار شناخته شود، تصور می‌کنم. و آرزومندم که به او جزای مرگ داده شود. او چه کاری کرد، چارلی کرک عالی‌ترین فرد بود، او سزاوار چنین چیزی نبود. او با پشتکار زیاد و بسیار خوب کار کرد. همه او را دوست داشتند."

در همین حال، پیکر چارلی کرک ناوقت پنجشنبه توسط طیارۀ مخصوص معاون ریاست جمهوری ایالات متحده از ایالت یوتا به شهر فینیکس در ایالت اریزونا انتقال داده شد و جی دی‌ونس، معاون ریاست جمهوری امریکا و اوشا ونس، بانوی دوم ایالات متحده پیکر او را مشایعت کردند.