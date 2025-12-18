دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که حکومتاش در حال تغییر آزمونهای اقتصادی است که از زمان برگشتش به کرسی ریاست جمهوری در بیستم ماه جنوری، از حکومت پیشین آن را به ارث برده است.
رییس جمهور ترمپ شام چهارشنبه در یک سخنرانی به مردم امریکا، از اقدامات خود در زمینه تامین امنیت مرزهای ایالات متحده و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با فخر یادآوری کرد.
او گفت که در حال اصلاح کردن "آشفتگی" است که آن را از حکومت پیشین ایالات متحده به ارث برده است.
رییس جمهور ترمپ، تعهد کرد که سال آینده بزرگترین کاهش مالیات در تاریخ امریکا را رونما میکند. او گفت که معاشات در حال افزایش بوده و اقساط قروض مسکن یا میزان پرداخت قرضۀ خرید املاک کاهش خواهد یافت.
او افزود: "بیشتر این موفقیت از طریق تعرفهها حاصل شده است. واژۀ مورد علاقۀ من، تعرفهها، که برای دهههای متمادی از سوی کشورهای دیگر علیه ما با موفقیت استفاده شده است، اما دیگر نه. کشورها میدانند که اگر در امریکا تولید کنند، هیچ تعرفهای وجود ندارد و به همین دلیل است که آنها به گونۀ بیسابقهای به ایالات متحده امریکا بازمیگردند."
رییس جمهور ترمپ به تلاشهایش برای صلح و اقدامات انجام شده علیه قاچاق مواد مخدر اشاره کرد. او گفت که مواد مخدری که از مسیرهای آبی وارد ایالات متحده میشد، ۹۴ درصد کاهش یافته است.
ترمپ گفت: "من توانایی امریکا را احیا کردم، هشت جنگ را در عرض ۱۰ ماه فیصله کردم، تهدید هستهای ایران را از بین بردم و به جنگ غزه پایان دادم، برای اولین بار در سه هزار سال گذشته، صلح را به شرق میانه آوردم و گروگانها را، چه زنده و چه مرده، آزاد کردم."
رییس جمهور ایالات متحده گفت که به باور وی، ورود میلیونها مهاجر غیرقانونی به امریکا بدترین کار حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده بود.
با اینحال، رییس جمهور دونالد ترمپ گفت: "برای نخستینبار در ۵۰ سال گذشته، اکنون شاهد مهاجرت معکوس هستیم، چرا که مهاجران به خانههای خود بازمیگردند و مسکن و مشاغل بیشتری برای امریکاییها به جا میگذارند."
