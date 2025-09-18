ترمپ و استارمر مشارکت جدیدی را در زمینۀ تکنالوژی امضا کردند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا توافق جدید مشارکت دو کشور در زمینۀ تکنالوژی را امضا کردند.

این توافقنامه که ترمپ آن را "تاریخی" خوانده است، در آخرین ساعات دومین سفر رسمی دولتی ترمپ به بریتانیا امضا شد.

ترمپ که روز پنجشنبه در اقامتگاه استارمر با وی دیدار کرد، هنگام امضای توافقنامۀ جدید آن را "توافق تاریخی مشارکت در زمینۀ علوم و تکنالوژی" عنوان کرد.

رییس جمهور ترمپ گفت: "این [توافق] همکاری سکتورهای دولتی، اکادمیک و خصوصی را در ساحاتی چون هوش مصنوعی که در حال چیره شدن بر جهان است، ایجاد خواهد کرد."

با تمجید از روابط میان ایالات متحده و بریتانیا، دونالد ترمپ گفت: "امروز ما این روابط را بیش از هر وقت دیگر نزدیک‌تر می‌سازیم."

رییس جمهور ترمپ و ملانیا، بانوی نخست ایالات متحده، ساعاتی پیشتر از امضای این توافق، توسط هلیکوپتر به اقامتگاه صدر اعظم بریتانیا منتقل شدند.

رییس جمهور و بانوی نخست ایالات متحده، روز چهارشنبه را در قصر ویندسور در حومۀ لندن سپری کردند، جاییکه چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و دیگر اعضای خانوادۀ سلطنتی در مراسم ویژۀ تشریفات از آنان استقبال کردند.

مراسم روز چهارشنبه در قصر ویندسور، شامل کالسکه سواری در محوطۀ قصر، پرواز طیاره‌های نظامی از فراز قصر و ضیافت پر زرق و برق دولتی به میزبانی خانواده سلطنتی بود.

ترمپ در ضیافت شام به میزبانی پادشاه بریتانیا گفت: "پیوند خویشاوندی و هویت بین امریکا و بریتانیا گران‌بها و جاویدان است."

دونالد ترمپ، نخستین رییس جمهور ایالات متحده است که دو بار در سفر رسمی دولتی عازم بریتانیا می‌شود، آنچه وی از آن به عنوان "بزرگ‌ترین افتخار زندگی" خود یاد کرد.

رییس جمهور دونالد ترمپ، برای بار نخست در سال ۲۰۱۹ و در جریان دور نخست ریاست جمهوری خود برای سفر رسمی دولتی عازم بریتانیا شده بود.