ترمپ خواهان توقف کشتار در اوکراین شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده خواهان توقف کشتار در اوکراین شد. این درحالیست که مقامات روسی گفتند نیروهای آنان دست‌آوردهایی در خطوط مقدم جنگ با اوکراین حاصل کردند.

رییس جمهور ترمپ، روز دوشنبه در قصرسفید حین دیدار با دهقانان امریکایی، در پاسخ به سوالی در بارۀ جنگ اوکراین گفت: "ما فقط می‌خواهیم شاهد توقف کشتار مردم باشیم."

رییس جمهور ایالات متحده گفت که ۲۷ هزار نفر ماه گذشته در جریان جنگ کشته شدند که اکثریت آنان سربازان اوکراینی و روسی بودند.

دونالد ترمپ در مورد تلاش چند ماهه اش برای میانجی‌گری بین روسیه و اوکراین گفت: "کاری که ما انجام می‌دهیم صرف وقت بر مبنای اصول انسانی است. ما می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌توان کشتار را توقف داد یا نه."

والری گراسیموف، جنرال ارشد روسی روز سه شنبه (نهم دسمبر) گفت که نیروهای روسیه دست‌آوردهای قابل توجهی در امتداد تمام خطوط مقدم جبهه در اوکراین، به دست آورده اند. گراسیموف افزود که سربازان روسی، تصرف شهرک مایرنوهارد را در شرق منطقۀ دونتسک اوکراین، هدف قرار داده اند.

استیف ویتکاف، فرستاده ویژه رییس جمهور ترمپ برای صلح، هفته گذشته با مقامات امنیت ملی اوکراین در شهر میامی ایالات متحده دیدار کرد.

ویتکاف پس از آن دیدار گفت که "دوطرف توافق کردند که پیشرفت واقعی روی هرگونه توافق، به آمادگی روسیه برای نشان‌دادن تعهد جدی به تامین صلح درازمدت، به شمول گام‌ها در راستای کاهش تنش‌ها و توقف کشتار، بستگی دارد."

فرستادۀ ویژۀ رییس جمهور ترمپ در امور صلح و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور ترمپ، هفتۀ گذشته در مسکو با مقامات روسی، به شمول ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه ملاقات کردند. هیچ پیشرفتی از آن ملاقات گزارش نشده است.