ترمپ پولیس واشنگتن را تحت کنترول حکومت فدرال قرار داد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن، پولیس شهر واشنگتن دی سی، تحت کنترول مستقیم حکومت فدرال قرار میگیرد و گارد ملی را برای حمایت از حضور بیشتر نیروهای تنفیذ قانون در پایتخت ایالات متحده، مستقر کرده است.
ترمپ روز دوشنبه ۱۱ آگست (۲۰اسد) در یک کنفرانس خبری در قصرسفید، با حضور پیت هیگست، وزیر دفاع، پام باندی، لوی سارنول و دیگر مقامهای حکومتی، اعلام کرد: "امروز روز آزادی در واشنگتن دی سی است و ما قصد داریم پایتخت خود را پس بگیریم."
ترمپ این کار را "اقدامی تاریخی برای نجات پایتخت کشور ما از جرم، خونریزی، هرج و مرج و ناپاکی و بدتر از آن" توصیف کرد.
ترمپ گفت که با استناد به اختیارات ویژه ریاست جمهوری در قانون خودمختاری واشنگتن دی سی، فرمان اجرایی اعلام "وضعیت اضطرار جنایی" در پایتخت را امضا کرده است.
در این فرمان، رئیس جمهور ترمپ گفته است که "افزایش خشونت در پایتخت، اکنون کارمندان حکومت، شهروندان و گردشگران را به خطر میاندازد، حمل و نقل امن و مصوون و فعالیت حکومت فدرال را مختل میکند و منابع حیاتی عامه را به سوی رسیدگی اضطراری و اقدامات امنیتی سوق میدهد."
فرمان میافزاید که "ناکامی حکومت شهر در حفظ نظم و امنیت عمومی، بر توانایی حکومت فدرال جهت رسیدگی به منافع گستردهتر مردم بدون هراس از این که کارگران ما در معرض خشونت گسترده قرار میگیرند، تأثیر وخیمی داشته است".
به گفتهٔ قصرسفید، میزان جرایم خشونتآمیز واشنگتن در بدترین ردههای جرایم در شهرهای بزرگ ایالات متحده قرار دارد.
میریل باوزر، شاروال شهر واشنگتن، اذعان کرد که به دنبال از همهگیری کووید-۱۹، این شهر "افزایش جرایم" را تجربه کرده است، اما گفت که میزان جرایم خشونتآمیز در واشنگتن، از آن زمان کاهش یافته است.
مایک جانسن، رئیس جمهوریخواهٔ مجلس نمایندگان ایالات متحده، از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده است.جانسن در شبکهٔ اجتماعی ایکس نگاشته است که "رئیسجمهور ترمپ درست میگوید" و افزوده که ما نمیتوانیم اجازه دهیم جرم و جنایت پایتخت کشور ما را نابود کند".
به گفتهٔ مایک جانسن "هر امریکایی باید بتواند بدون هراس از واشنگتن دی سی بازدید کند و از آن لذت ببرد".
جانس اضافه کرده که جمهوریخواهان مجلس نمایندگان، از این تلاش "برای پاکسازی واشنگتن، پایان دادن به موج جرم و جنایت و بازگرداندن زیبایی بزرگترین پایتخت جهان حمایت میکنند".
اما حکیم جفریس، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، این تصمیم را محکوم کرده است.
حکیم جفریس در شبکهٔ اجتماعی ایکس، نوشته است که "جرایم خشونتآمیز در واشنگتن دی سی در پایینترین سطح سی سال گذشته قرار دارد" و افزوده است که "دونالد ترمپ هیچ دلیلی برای تصاحب اداره پولیس محلی ندارد".
