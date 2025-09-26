فرمان ترمپ: به 'جرایم بسیار فجیع' در واشنگتن جزای مرگ داده شود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز پنجشنبه فرمان اجرایی را امضا کرد که به سارنوالان فدرال اجازه میدهد برای "جرایم بسیار فجیع" در واشنگتن دیسی، پایتخت ایالات متحده، درخواست مجازات اعدام کنند.
مجازات اعدام در پایتخت ایالات متحده بیش از ۴۰ سال پیش بهطور رسمی از سوی شاروالی شهر واشنگتن دیسی لغو شده بود.
ترمپ در این فرمان گفته است: "مجازات اعدام بخش اساسی از روشی است که سیستم قضایی ما برای جلوگیری و مجازات فجیعترین جنایات، که اغلب شامل خشونتهای وحشتناک و مرگبار علیه امریکاییهای بیگناه است، به کار میگیرد."
او در بخش دیگری از این فرمان گفت که لوی سارنوال و سارنوالان امریکایی در واشنگتن دیسی موظف خواهند بود تا حد ممکن، صلاحیت قضایی فدرال را در قضایای مربوط به جنایتهای مرتکب شده در واشنگتن دیسی که اعدام برای آنان در قوانین فدرال پیشبینی شده است، اعمال کنند.
رییس جمهور ایالات متحده در طول دوران کمپاین انتخابات ریاست جمهوری خود بارها وعده داده بود که پس از رسیدن به قصر سفید، با جرم و جرایم در شهرها به شدت مبارزه خواهد کرد.
دونالد ترمپ در این اواخر دستور داد که برای بهبود و ارتقای امنیت شهر واشنگتن دیسی، نیروهای گارد ملی در این شهر مستقر شوند.
گروه