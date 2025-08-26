دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، آن کشورهای خارجی را محکوم کرده است که به گفتهٔ وی مالیات و قواعد تبعیض آمیز را بر شرکت‌های تکنالوژی امریکا اعمال می‌کنند.

رییس جمهور ترمپ دوشنبه شب ۲۵ اگست با نشر یک پیام در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نگاشته است که اگر این کشورها اقدامات را حذف نکنند، تعرفه‌های جدید بر آنها وضع خواهد کرد.

ترمپ نگاشت: "من در برابر آن کشورهایی ایستادگی خواهم کرد که شرکت‌های عالی تکنالوژی امریکایی را هدف قرار می‌دهند. مالیات دیجیتلی، طرزالعمل‌های خدمات دیجیتلی...همه به خاطر آسیب و تبعیض علیه تکنالوژی امریکایی طراحی شده است. آنها همچنین ظالمانه به شرکت‌های بزرگ تکنالوژی چین جواز می‌دهند."

دونالد ترمپ گفته است که این وضعیت "باید همین اکنون پایان یابد" و اضافه کرده که با بیان این واقعیت، به تمام کشورهایی که از "مالیات، طرزالعمل‌ها، قواعد و مقررات دیجیتلی، استفاده می‌کنند" می‌رساند که در صورت حذف نکردن این اقدامات تبعیض آمیز، بر صادرات آن کشورها به ایالات متحده، تعرفه‌های اضافی وضع خواهد کرد.

رییس جمهور ایالات متحده در این پیام از هیچ کشوری نام نبرده است، ولی آن را در حالی نشر کرده که اتحادیهٔ اروپا برای کنترول شرکت‌های امریکایی به مانند گوگل، اپل، میتا و مایکروسافت، قواعد دیجیتلی را نافذ کرده است.

ترمپ همچنین افزوده است که بر صادرات تکنالوژی و چیپ‌های شدیداً محافظت شده امریکایی بر آن کشورهای دارای قواعد دیجیتلی محدودیت وضع خواهد کرد که به گفتهٔ رئیس جمهور ایالات متحده شرکت‌های امریکایی را غیرعادلانه هدف قرار می‌دهند.