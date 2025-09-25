ترمپ به اردوغان: خرید نفت از روسیه را متوقف کنید

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در آغاز مذاکرات دوجانبه روز پنجشنبه در قصر سفید، ضمن تمجید از "رابطه فوق‌العادۀ" خود با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، از او خواست خرید نفت از روسیه را متوقف کند.

ترمپ در حالی که در کنار اردوغان در قصر سفید نشسته بود، به خبرنگاران گفت: "در حالی که روسیه به این یغماگری علیه اوکراین ادامه می ‌دهد من دوست دارم که او هرگونه خرید نفت را از روسیه متوقف کند."

رییس جمهور ترمپ افزود که حملات مداوم روسیه بر اوکراین موثر نیست. او گفت: "با همه بمباران سنگین در دو هفتۀ گذشته، آنان تقریباً هیچ اراضی را تصرف نکردند. فکر کنید. آنان پیروز نشدند تا تقریباً هیچ اراضی را تصرف کنند."

ترمپ بارها از کشورهای اروپایی، از جمله ترکیه، متحد ناتو، خواسته است که خرید نفت را از روسیه متوقف کنند، زیرا او به دنبال پایان دادن به جنگ است. مسکو از درآمد نفت برای تداوم جنگ مرگبار خود در اوکراین استفاده می‌کند که سه و نیم سال آز آن می‌گذرد.

اردوغان در واشنگتن به دنبال لغو ممنوعیت فروش جت‌های جنگی اف-۳۵ به انقره توسط ایالات متحده است.

رییس جمهور ترکیه به خبرنگاران گفت که معتقد است که یکجا با ترمپ می ‌توانند روابط دوجانبه را به سطح بالاتری برسانند.

اردغان که از طریق مترجم صحبت می‌کرد، به خبرنگاران گفت: "ما در روابط ترکیه و ایالات متحده، چه در دوره اول و چه در دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترمپ، روند متفاوتی را تجربه می‌‌کنیم."

در دوره اول ریاست جمهوری خود، رییس جمهور ترمپ تحریم‌ هایی را علیه ترکیه اعمال کرد و پس از تصمیم انقره برای خرید سیستم دافع هوا از روسیه، مانع فروش جت‌های جنگی پیشرفته اف - ۳۵ امریکایی به ترکیه شدږ

ترمپ گفت که اگر احساس کند که دیدار با رهبر ترکیه خوب پیش رفته است، تحریم‌ها علیه ترکیه را " تقریباً بلافاصله " لغو خواهد کرد. او گفت: " ما قرار است در مورد اف - ۳۵ صحبت کنیم. فکر می‌کنم او در خرید چیزهایی که علاقه دارد بخرد، موفق خواهد بود."

ترمپ افزود: " او (اردوغان) به چیزهای خاصی نیاز دارد، ما به چیزهای خاصی نیاز داریم. و ما قرار است به نتیجه برسیم، تا آخر روز خواهید فهمید."

ترمپ در مورد مسله درگیری غزه، پس از " دیدار عالی" خود با اردوغان و رهبران سایر کشورهای عرب و مسلمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: " فکر می ‌کنم به دستیابی به توافق نزدیک شده‌ایم."

ترمپ گفت: "من باید با اسراییل دیدار کنم. آنان می‌دانند من چه می‌خواهم. فکر می ‌کنم می‌‌توانیم آنرا را انجام دهیم. امیدوارم بتوانیم آن را انجام دهیم. بسیاری از مردم در حال مرگ استند."

ترمپ با اشاره به کسانی که هنوز از زمان حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به اسراییل در غزه در اسارت استند، تاکید کرد: " من باید گروگان‌ها را پس بگیرم."

ترمپ در مورد سوریه گفت که اردوغان نقش بزرگی در تصمیم ایالات متحده برای شروع لغو تحریم‌ها علیه سوریه پس از برکناری بشار اسد، ایفا کرد. ترکیه یکی از متحدان اصلی احمد الشرع، رییس جمهور موقت سوریه، است.

ترمپ در مورد سوریه گفت: "من تحریم‌ها را لغو کردم تا به آنان اجازه نفس کشیدن بدهم زیرا آن تحریم‌ها بسیار قوی بود، اما فکر می‌‌کنم امروز باید یک اعلامیه مهم داشته باشیم."

رییس جمهور دونالد ترمپ اوایل امسال در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با الشرع دیدار کرد.

دونالد ترمپ گفت که او و اردوغان " مدت‌هاست که دوست هستند" و نیز افزود "ما تجارت زیادی با ترکیه داریم و قرار است ادامه دهیم."

این اولین سفر رییس جمهور رجب طیب اردوغان به قصر سفید از سال ۲۰۱۹ به اینسو است.