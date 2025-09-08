ترمپ به حماس: آخرین هشدار من است، شرایط مرا بپذیرید

دونالد ترمپ، ریيس جمهور ایالات متحده، روز يکشنبه هفتم سپتمبر ۲۰۲۵، در يک پست در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که اسرایيل با آتش بس پيشنهادی و توافق آزادی گروگان‌ها موافقت کرده و از حماس خواست شرايط او را برای پايان جنگ بپذيرد.

کانال ۱۲ اسراییل گزارش داد که طرح فعلی، شامل آزادی همه‌ای گروگان‌ها در روز اول آتش بس و سپس آغاز مذاکره برای پايان جنگ است. آقای ترمپ بدون تشريح جزئيات شرايط گفت که همه می‌خواهند گروگان‌ها به خانه برگردند و جنگ تمام شود و تاکيد کرد که اين "آخرين هشدار" او به حماس است.

روزنامۀ تایمز آف اسراییل به نقل از یک منبع نزديک به بنيامين نتنياهو، صدراعظم اسرایيل، گزارش داد که او در حال بررسی جدی طرح است.

رییس جمهور ترمپ در خصوص رهایی زندانیان و توقف جنگ غزه به خبرنگاران گفت که روی یک راه حل کار می کنند و به زودی در بارۀ آن به همه معلومات داده خواهد شد.

دونالد ترمپ گفت: " تلاش ما اینست تا این جنگ پایان یابد و گروگان ها دوباره به خانه برگردند. تمام گروگان ها را برگردانیم. همۀ آنها را برخواهیم گشتاند حدود ۲۰ تن. قسمیکه شما می دانید کم و زیاد حدود ۲۰ تن بودند که در آن میان متاسفانه چند جسد نیز شامل می باشد و می خواهند اجساد نیز برگشتانده شوند. خانواده های این افراد می خواهند اجساد را برگردانند. ما بحث های بسیار خوبی داشتیم و اتفاقات خوبی می تواند رخ دهد."

ترمپ نوشت: "همه می‌خواهند گروگان‌ها به خانه برگردند. همه می‌خواهند اين جنگ پايان يابد! وقت آن رسيده حماس هم شرايط من را بپذيرد...به حماس درباره عواقب نپذيرفتن هشدار داده‌ام. اين آخرين هشدار من است. هشدار ديگری وجود نخواهد داشت."

صبح دوشنبه هشتم سپتمبر، گروه حماس آمادگی خود را برای بازگشت به میز مذاکره اعلام کرد تا درباره "آزادی همه زندانيان در برابر اعلام روشن پايان جنگ، خروج کامل از نوار غزه و ايجاد کميته‌ای از فلسطينی‌های مستقل برای ادارۀ غزه" گفت‌وگو کند و افزود "ايده‌های از طرف امريکایی برای رسيدن به آتش بس" دريافت کرده است.

کانال ۱۲ اسراییل با ارایه جزییات نوشت که پیشنهاد شده است تا در روز اول آتش بس، ۴۸ گروگان (زنده و اجساد) از سوی حماس آزاد شوند. در مقابل، صدها زندانی فلسطينی از سوی اسرایيل آزاد شوند. همچنین اردوی اسرایيل از تصرف کامل شهر غزه صرف نظر کند و خارج از شهر باقی بماند.

براساس این طرح، مذاکرات پايان جنگ زير نظر مستقيم دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده ادامه می‌يابد و تا زمان ادامۀ مذاکره، آتش بس برقرار خواهد بود.

هنوز قصر سفید درباره جزییات این طرح نظری نداده اما رسانه‌های اسراییل گزارش دادند که بعد از نهایی شدن این طرح توسط رییس جمهور‌ ایالات متحده، استيو ويتکاف آن را به مقام‌های قطری برای اعلام به حماس، منتقل کرده است.

رییس جمهور ترمپ بارها گفته که خواستار صلح در غزه است.

به نوشته‌ای رسانه‌های اسراییلی، خانواده‌های گروگان‌ها اين طرح را يک "پيشرفت باالقوه واقعی" خوانده و از دولت اسرایيل خواسته‌اند از آن حمايت کند.