دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز سه شنبه در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حضور رهبران جهان و نمایندگان بیش از ۱۹۰ کشور در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک سخنرانی می‌کند، نشستی که به مسایل عمدۀ جهانی به ویژه پایان بخشیدن به جنگ‌ها تمرکز خواهد داشت.

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در آستانۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از کارکرد هشت دهه‌ای این سازمان دفاع کرده است. گوتیرش روز دوشنبه گفت: "هشتاد سال جلوگیری از جنگ‌ها، آموزش کودکان، درمان بیماری‌ها و نجات زندگی‌ها نشان داد که هر چیز و همه چیز زمانی ممکن است که ما متحدانه در کنار هم باشیم."

وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، از ۲۲ تا ۲۵ سپتمبر در کنار رییس جمهور ترمپ "به ترویج اولویت‌ها" و "ارزش‌های امریکایی، به شمول صلح، استقلال و آزادی" خواهد پرداخت.

در بیانیه آمده است: "وزیر خارجه روبیو با همتایان کلیدی خود دیدار می‌کند تا در مورد علایق مشترک امنیتی، آوردن صلح به منازعات و همکاری دوجانبه صحبت کند."

در بیانیۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده آمده است که روبیو از این فرصت جهت بحث در مورد "نیازمندی برای برگشت ملل متحد به اساسات، تغییر مسیر این سازمان‌ به ریشه‌هایش به عنوان ابزار مهم برای پیشبرد صلح، نه یک بیروکراسی متورم که حاکمیت ملی را به خطر بی‌اندازد و مفکوره‌های مخرب را به پیش براند" استفاده خواهد کرد.

در آستانۀ کنفرانس یک روزه به میزبانی فرانسه و عربستان سعودی که بر مسایل فلسطین و "راه حل دو کشور" تمرکز دارد، بریتانیا، کانادا، آسترالیا و پرتگال اعلام کردند که کشور فلسطینی را به رسمیت خواهند شناخت. فرانسه نیز گفته است که این هفته فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

ایالات متحده با نشست به میزبانی فرانسه-عربستان سعودی مخالفت کرده و عهد کرده است که "به رهبری تلاش‌های واقعی جهانی برای ختم جنگ [اسراییل-فلسطین] و استقرار صلح دایمی ادامه خواهد داد."

ایالات متحده و اسراییل گفته اند که اقدام برای به رسمیت شناختن دولت فلسطینی، پاداشی برای گروه تروریستی حماس است که به تاریخ هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ با حمله بر اسراییل ۱۲۰۰ نفر را کشت و کم و بیش ۲۵۰ نفر دیگر را گروگان گرفت که شماری از آنان هنوز هم در غزه در اسارت حماس به سر می‌برند.

جنگ اوکراین از مسایل عمدۀ دیگر در مجمع کنونی ملل متحد است، جنگی که رییس جمهور ترمپ به پایان بخشیدن آن تعهد کرده است.

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین گفته است که در جریان این هفته با رهبران کشورهای مختلف دیدار خواهد کرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجۀ روسیه در این نشست به نمایندگی از کشورش شرکت و سخنرانی خواهد کرد.

احمد الشرع، رییس حکومت انتقالی سوریه، نیز در مجمع کنونی صحبت خواهد کرد، در بیش از چند دهه، این نخستن بار است که یک رهبر سوریه در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی می‌کند.