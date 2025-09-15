دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز سه شنبه ۱۶ سپتمبر، در دومین سفر رسمی دولتی، عازم بریتانیا می‌شود.

انتظار می‌رود که رهبران دو کشور در جریان این سفر یک سلسله توافقات دوجانبه را در بخش‌های تکنالوژی و انرژی هسته‌ای امضا کنند.

ترمپ شامگاه سه شنبه وارد بریتانیا خواهد شد و چارلز، پادشاه و کمیلا، ملکۀ بریتانیا روز چهارشنبه طی تشریفات ویژه از وی استقبال خواهند کرد.

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه با کییر استارمر، صدر اعظم بریتانیا دیدار کرده و ناوقت آن روز با برگزاری کنفرانس خبری، سفرش را به بریتانیا اختتام خواهد بخشید. انتظار می‌رود که دو طرف توافق را در زمینۀ انرژی هسته‌ای امضا کنند.

استارمر در یک بیانیۀ رسمی گفت: "یکجا با ایالات متحده، ما یک عصر طلایی هسته‌ای را رقم می‌زنیم که هر دو کشور را در خط مقدم خلاقیت و سرمایه‌گذاری جهانی قرار می‌دهد."

ترمپ و استارمر در اوایل سال روان به معاملۀ دوجانبۀ تجارتی توافق کردند و این نخستین معامله از این نوع، پس از اعمال تعرفه‌ها از جانب ایالات متحده بر شرکای تجارتی این کشور بود.

بر اساس توافقی که بین لندن و واشنگتن صورت گرفت، ایالات متحده تعهد کرده است که تعرفه‌های خود را بر موترها، فولاد و المونیم وارد شده از بریتانیا کاهش دهد.

در جریان دور دوم تصدی ریاست جمهوری دونالد ترمپ، این دومین سفر وی به بریتانیا است. او در اواخر ماه جولای به اسکاتلند سفر کرده بود.