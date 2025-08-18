دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۱۸ اگست از ولادمیر زیلینسکی و شماری از رهبران اروپایی برای بحث در مورد پایان جنگ اوکراین در قصر سفید میزبانی می‌کند.

پیش از این دیدار، ترمپ گفته بود که رهبر اوکراین می‌تواند جنگ را پایان ببخشد. او چند روز پیش با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در الاسکا دیدار کرد و این ملاقات را "سازنده" توصیف کرد.

ترمپ ناوقت روز یکشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی تروث سوشیل نگاشت که رییس جمهور اوکراین "اگر بخواهد می‌تواند تقریباً بدون درنگ جنگ را متوقف کند یا می‌تواند به جنگ ادامه دهد".

ترمپ در مورد دیدار گفت: "به یاد داشته باشید که چطور شروع شد. [۱۲ سال پیش، بدون فیر حتی یک گلوله!] هیچ راه برگشتی به کریمیه که اوباما داده بود، وجود ندارد و اوکراین هم نمی‌تواند وارد ناتو شود. بعضی چیزها هیچ‌وقت تغییر نمی‌کنند!!!"

ترمپ گفته است که اگر همه چیز در مورد ملاقات روز دوشنبه وی با زیلینسکی به درستی پیش برود، ملاقات دیگر وی با رییس جمهور پوتین برنامه ریزی خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ، روز یکشنبه گفت که جنگ بین روسیه و اوکراین باید از طریق توافق صلح، حل و فصل شود.

او گفت: "همه مصمم بودند که بهترین راه برای پایان دادن به جنگ وحشتناک بین روسیه و اوکراین، دستیابی مستقیم به یک توافق صلح است که به جنگ پایان دهد، نه فقط یک توافق آتش‌بس، که اغلب دوام نمی‌آورد".

زیلینسکی، باوجودیکه وارد واشنگتن شده است، روسیه را به انجام حملات تازه بر اوکراین متهم کرد. او گفت که در آخرین حملات هفت نفر در خارکیف و سه نفر در زاپوریژیا کشته شده اند.

ترمپ علاوه بر زیلینسکی، قصد دارد با چندین رهبر اروپایی که اعلام کرده اند "ایتلاف مشتاقان" هستند و می‌خواهند بخشی از مذاکرات بر سر اوکراین باشند، گفتگو کند.

روسای جمهور فرانسه و فنلند، صدر اعظمان آلمان و ایتالیا و رییس کمیسیون اروپا قرار است در نشست روز دوشنبه در قصر سفید حضور داشته باشند.

ترمپ "روز بزرگی را در کاخ سفید" پیشبینی کرد و گفت که مفتخر است میزبان آنان باشد.