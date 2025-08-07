دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، امروز پنجشنبه هفتم آگست با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» با اشاره به نا بودی کامل زرادخانه هسته ‌ای که توسط ایران در حال ایجاد بود، بر اهمیت گسترش "پیمان‌های ابراهیم" برای صلح در شرقمیانه تاکید کرد.

آقای ترمپ در این پیام نوشت: "اکنون که زرادخانه هسته‌ ای که توسط ایران در حال ایجاد بود، کاملاً نابود شده است، برای من بسیار مهم است که همه کشورهای شرقمیانه به توافق ‌نامه‌های ابراهیم بپیوندند". توافقنامه ابراهیم مجموعه ای از توافق ها است که جهت عادی سازی روابط بین اسرائیل و کشور های عربی ایجاد شد.

ترمپ تاکید کرد که تحقق این امر " صلح در شرقمیانه را تضمین خواهد کرد."

رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه ششم آگست نیز با هشدار به ایران درباره آغاز دوباره برنامه هسته‌ ای اش تاکید کرد که چنین اقدامی "برای آنها بسیار خطرناک خواهد بود، چون ما بر خواهیم گشت. به محض اینکه آنها دوباره آغاز کنند ما برمی گردیم."

او همچنین گفت: " ما جنگ در شرقمیانه را با متوقف ساختن ایران از دست ‌یابی به سلاح هسته‌ ای توقف دادیم.» آقای ترمپ ایران را به گفته خودش "عامل نفرت‌‌های بسیار" دانست و تاکید کرد که سال‌های آینده تفاوت زیادی با گذشته خواهد داشت.

ایالات متحده به روز بیست و یکم ماه جون ، در عملیاتی به نام "چکش نیمه‌ شب" سه مرکز عمده‌ هسته‌ ای رژیم ایران در فردو، اصفهان، و نطنز را هدف قرار داد.

رئیس جمهور ترمپ، بر اساس ارزیابی‌ های انجام شده پس از این عملیات تأیید کرد که این تأسیسات نابود شده است. این حمله امریکا به دنبال یک سلسله حملات سنگین اسرائیل به شمار زیادی از مراکز مهم دفاعی و نظامی و همچنین مقام های سپاه و مقام های برنامه هسته ‌ای ایران انجام شد.

آقای ترمپ قبلا در اوایل جون نیز اصرار ایران بر غنی ‌سازی را "احمقانه" خواند.

او گفت ایران اجازه ندارد به بمب هسته ‌ای دست یابد اما بازهم از غنی‌ سازی اورانیوم می‌ گوید.

ترامپ گفت: «کدام آدمی چنین کاری می‌ کند؟ شما تازه از یک وضعیت بسیار بد جنگ خارج شده‌اید و باز می‌گویید: ما می‌ خواهیم به غنی‌ سازی ادامه دهیم! چه کسی چنین چیزی می ‌گوید؟ یک فرد چه قدر باید احمق باشد که چنین چیزی بگوید؟"