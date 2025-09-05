دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه گفت که به نظر می‌رسد هند و روسیه پس از پیوستن رهبرانشان به شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در اجلاس تیانجین، به چین "باخته" شده‌اند.

ترمپ در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل با به اشتراک گذاشتن عکسی از این سه رهبر در کنار هم نوشت: "به نظر می‌رسد هند و روسیه را به عمیق‌ترین و تاریک‌ترین چین، باخته‌ایم. باشد که آینده‌ای طولانی و مرفه در کنار هم داشته باشند!".

این دیدار در جریان اجلاس سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، جایی که شی جین پینگ میزبان بیش از ۲۰ رهبر از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و نرندرا مودی، صدراعظم هند بود.

در این اجلاس، پوتین و مودی در حالی که دست در دست هم به سمت شی جین پینگ می‌رفتند، دیده شدند و سپس هر سه نفر در کنار هم ایستادند.

حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ در بحبوحه‌ جنگ اوکراین، تعرفه ۲۵ درصدی اضافی بر هند به خاطر خرید نفت روسیه وضع کرده است. رئیس جمهور ترمپ، پیش از این نیز به دلیل موانع تجاری در برابر شرکت‌های امریکایی، یک بستۀ دیگر تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات هند وضع کرده بود.

ترمپ اوایل این هفته، پس از دیدار شی، پوتین و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در بیجینگ، روسیه، چین و کوریای شمالی را به توطیه علیه ایالات متحده متهم کرد.

رئیس جمهور ترمپ در یک پیام روی صفحۀ تروت سوشیل نوشته بود که: "سوال بزرگی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا رئیس جمهور شی جین پینگ از چین به حجم عظیم حمایت و "خون" که ایالات متحدۀ امریکا به چین داده تا به این کشور در تضمین آزادی‌اش از یک مهاجم خارجی بسیار غیردوستانه کمک کند، اشاره خواهد کرد یا خیر. بسیاری از امریکایی‌ها در تلاش چین برای پیروزی و افتخار جان باختند. امیدوارم که آنها به حق، مورد احترام قرار گیرند و به خاطر شجاعت و فداکاری‌شان به یاد آورده شوند! باشد که رئیس جمهور شی و مردم خوب چین روز جشن بزرگ و ماندگاری داشته باشند."

آقای ترمپ افزود: "لطفاً گرم‌ترین درودهای من را به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون، در حالی که علیه ایالات متحده امریکا توطیه می‌کنید، برسانید."