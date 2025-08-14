رئیس جمهور ترمپ پنج برنده جوایز کنیدی سنتر را معرفی کرد

دونالد ترمپ رئیس جمهوری امریکا که ریاست مرکز کنیدی را از زمان دوره دوم ریاست جمهوری برعهده گرفته، روز چهارشنبه طی مراسمی، پنج برنده سال ۲۰۲۵ این مرکز را معرفی کرد.

رئیس جمهور امریکا، سیلوستر استالون بازیگر مجموعه "راکی"، جورج استریت اسطوره موسیقی کنتری، گلوریا گینر خواننده مشهور امریکایی-افریقایی ‌تبار، گروه (هوی‌ متال کس) و مایکل کرافرد بازیگر نقش اصلی "شبح اپرا" را به عنوان برندگان امسال مرکز کنیدی معرفی کرد که جوایز‌شان طی مراسمی در ماه دسمبر امسال در این مرکز در شهر واشنگتن اعطا می گردد.

سیلوستر استالون ، بازیگر و فیلم‌ ساز، ۷۹ ساله بازیگر سرشناس هالیوود است که با نقش " راکی بالبوآ" و مجموعه "رامبو" شناخته می‌ شود؛ او برنده گولدن‌ گلوب و نامزد چندین اسکار است. استالون بارها در فیلم‌های درخشید که تماشاچیان زیادی داشت.

جورج استریت، خواننده کانتری، ۷۳ ساله ملقب به " پادشاه کنتری" با ده‌ها ‌آهنگ شماره‌ یک و یک جایزه گرَمی/ کنسرت‌های پرفروش و صدای کلاسیک‌ اش یکی از اثرگذارترین هنرمندان سبک کنتری است.

گلوریا گینر، خواننده پاپ، ۸۱ ساله صاحب ترانه ماندگار I Will Survive و برنده دو جایزه گرَمی می باشد.

کس، گروه هارد راک/هِوی‌ متال اوایل دهه ۱۹۷۰ در نیویارک تشکیل شد. "کس" با فروش ده‌ها میلیون البوم و ورود به تالار هنرمندان مشهور راک‌ اند ‌رول، از گروه‌های افسانه‌ ای تاریخ راک است.

مایکل کرافورد، بازیگر تئاتر موزیکال و سینما، ۸۳ ساله

ستاره نقش اصلی " شبح اپرا" روی صحنه‌های وست‌اند و برادوی؛ برنده جوایز تونی و لارِنس اولیویه است. کرافورد با فعالیت های شش‌ دهه‌ ای در تئاتر، تلویزیون و سینما، یکی از صداها و چهره‌های ماندگار موزیکال است.