ترمپ فرمان فراهم کردن زمینهٔ رقابت در فضانوردی تجارتی را امضا کرد

دونالد ترمپ، رئيس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز چهارشنبه ۱۳ آگست (۲۲اسد) فرمانی را امضا کرد که زمینهٔ رقابت را در فضانوردی تجارتی فراهم میکند.
هدف این فرمان، تقویت عظمت امریکا در فضا، تسهیل جوازهای تجارتی و تایید جواز فعالیت شرکتهای سکتورفضایی مستقر در ایالات متحده، خوانده شده است.
در این فرمان آمده است که به هدف افزایش رقابت، حکومت فدرال صدور جواز تجارتی و جواز شرکتهای سکتورفضایی مستقر در ایالات متحده را تسهیل میبخشد.
براساس این فرمان، وزارت ترانسپورت مکلف است که قواعد مرتبط به پرتابهای فضایی و بازگشت آن را اصلاح کرده و شرایط غیرضروری را از بین ببرد.
فرمان میافزاید که وزارت تجارت در خلال ۱۵۰ روز، روند جواز ماموریتهای انفرادی را ارایه خواهد کرد و ادارهٔ صنعت فضانوردی تجارتی به دفتر وزیر تجارت ارتقا داده میشود.
در خلال ۱۸۰ روز از تاریخ صدور این فرمان، وزیر دفاع و وزیر ترانسپورت ایالات متحده و مدیر ادارهٔ فضایی ناسا باید تفاهمنامهٔ را امضا کنند که طی مراحل روند توسعه پایگاههای فضایی در سراسر ادارات را هماهنگ میکند، موارد تکراری را حذف میکند و ظرفیت مورد نیاز اکتشافات فضایی فدرال و پرتابهای فضایی امنیت ملی را حفظ میکند.
در فرمان رئیس جمهور دونالد ترمپ همچنان گفته شده است که ایالات متحده در سال ۱۹۶۹، اولین انسانها را بر کرهٔ ماه فرود آورد.
فرمان میافزاید که "در سالهای پس از آن، شرکتهای فضایی برتر از سراسر جهان به دلیل زیرساختها و حمایت ایالات متحده از فعالیتهای فضایی تجارتی، برای پرتاب راکتهای فضایی و ماهوارها به این کشور" کشانده اند.
رئيس جمهور ترمپ در این فرمان نگاشته است که "امریکاییها به دلیل تحقیقات و توسعه فضایی که در اینجا (ایالاتم تحده)" صورت میگیرد، غنی اند.
