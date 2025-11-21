دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، امروز با زهران ممدانی، شاروال منتخب نیویارک، در قصر سفید دیدار می‌کند.

ممدانی، خود را سوشیل دموکرات می‌خواند، اما رییس جمهور ترمپ، او را کمونیست خطاب کرده است.

رییس جمهور ترمپ، در اوایل این هفته در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "زهران 'کوامه' ممدانی، شاروال کمونیست شهر نیویارک، خواستار ملاقات شده است. ما توافق کرده ایم که این جلسه روز جمعه ۲۱ نومبر در دفتر بیضی (دفتر کار رییس جمهور امریکا) برگزار شود."

دورا پیکک، سخنگوی زهران ممدانی، قبل از جلسۀ روز جمعه گفت که شاروال جدید، پلان دارد تا "امنیت عامه، امنیت اقتصادی و اجندای توان مصارف را که بیشتر از یک میلیون باشندۀ نیویارک، دو هفته قبل به آن رای داده اند" مطرح کند.

ممدانی، ۳۴ ساله، یک قانونگذار ایالتی بود که از محلۀ کوینز شهر نیویارک نمایندگی می‌کرد. او با کمپاینی که بر موضوع "توان مصارف" تمرکز داشت به شهرت رسید و در اوایل این ماه به عنوان شاروال انتخاب شد. او در ماه جنوری به عنوان اولین شاروال مسلمان که اصلیت آسیای جنوبی دارد، کار خود را آغاز خواهد کرد.

ترمپ، بارها ممدانی را کمونیست خطاب کرده و قبل از انتخابات در تروت سوشیل گفته بود: "اگر زهران ممدانی، نامزد کمونیست، در انتخابات شاروالی نیویارک پیروز شود، بسیار بعید است که من به جز حداقل مبلغ مورد نیاز، به خانۀ اول محبوبم، بودجۀ فدرال اختصاص دهم".

هرچند، رییس جمهور ترمپ، بعداً به خبرنگاران گفت: "ما می‌خواهیم نیویارک موفق باشد. شاید کمی به آنان کمک کنیم".

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی در مورد دیدار ترمپ و ممدانی گفت: رییس جمهور ترمپ مایل است با هر کسی ملاقات و صحبت کند و سعی می‌کند به نمایندگی مردم امریکا، آنچه را که درست است انجام دهد".