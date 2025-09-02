دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، ضمن انتقاد از نحوۀ مراودات تجارتی میان ایالات متحده و هند گفته است که سالها این روابط یک طرفه بوده است.
رییس جمهور ترمپ، روز دوشنبه اول سپتمبر در شبکۀ اجتماعی تروت نگاشت که هند، پیشنهاد کرده است تا تعرفههای خود را به صفر برساند.
با اینحال، پیوش گویال، وزیر تجارت و صنعت هند روز سه شنبه دوم سپتمبر ۲۰۲۵ گفت که کشورش در صحبت با ایالات متحده، به یک توافق تجارتی دوجانبه دست یافته است.
این مهم چند روز پس از اجرایی شدن تعرفههای تنبیهی اعمال شده توسط واشنگتن حاصل می شود.
گویال، سه شنبه دوم سپتمبر، در سخنرانی خود در یک نشست جهانی پایداری در دهلی جدید، بدون مشخص کردن زمان مذاکرات میان دهلی جدید و واشنگتن گفت: "ما در حال مذاکره با آنها [ایالات متحده] برای یک توافق دوجانبه هستیم."
رییس جمهور ترمپ، پیش از این، در شبکۀ اجتماعی تروت نگاشت که هند مقادیر زیاد کالا به ایالات متحده صادر میکند و این کشور بزرگترین مشتری هند است، اما به گفتۀ ترمپ، در مقابل، ایالات متحده صادرات بسیار اندکی به هند دارد.
دونالد ترمپ، دلیل این وضعیت را تعرفههای بسیار بلند هند بر کالاهای امریکا عنوان کرده و به گفتۀ وی بیش از هر کشور دیگر بوده و مانع ورود شرکتهای امریکایی به بازار هند شده است. رییس جمهور ترمپ این وضعیت را "فاجعۀ یکطرفه" خواند.
ترمپ همچنین گفت که هند بیشتر نفت و تجهیزات نظامی خود را از روسیه خریداری میکند و سهم بسیار کمی را از ایالات متحده تهیه میکند.
به گفتۀ دونالد ترمپ، هند اکنون پیشنهاد داده است که تعرفههای خود را به صفر برساند، اما افزود "دیگر دارد دیر میشود" و باید این اقدام را سالها پیش انجام میداد.
حکومت ایالات متحده به تاریخ ۲۷ اگست، با وضع ۲۵درصد تعرفۀ اضافی، تعرفهها را بر کالاهای وارداتی از هند به ۵۰درصد افزایش داد.
انتظار میرود که بیش از نصف صادارت ۸۷ میلیارد دالری هند به ایالات متحده، به ویژه محصولات نساجی، کالاهای چرمی و زیورات حاوی سنگهای قیمتی، تابع تعرفۀ جدید ۵۰درصدی شود.
وزارت امور خارجۀ هند هفتۀ گذشته و پس از افزایش تعرفههای امریکا بر کالاهای هندی با نشر بیانیهای گفت: "تصریح میورزیم که این اقدامات ناعادلانه، ناموجه و بیدلیل است."
