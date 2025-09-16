دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده میگوید که نیروهای امریکایی تحت فرمان او، دومین حملۀ مرگبار بر تروریستهای مواد مخدر وینزویلا را که مصروف فعالیت در آب های بین المللی کارایب بودند، انجام داده اند.
ترمپ، روز دوشنبه در یک پیام در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که نیروهای امریکایی که در حوزه مسوولیت فرماندهی جنوبی ایالات متحده (SouthCom) که شامل کارایب نیز میشود، فعالیت میکنند، این حمله برقآسا را صبح به وقت محل انجام داده و سه تروریست را کشته اند.
رییس جمهور ترمپ همچنان یک ویدیوی ثبت شده از هوا را به نشر رسانده که نشان میدهد کشتی تروریست ها منفجر میشود و در میان شعله های آتش در آب غرق میشود. دونالد ترمپ گفته است که هیچ نیروی امریکایی در این عملیات آسیب ندیده است.
دونالد ترمپ نگاشته است: "این تروریست های مواد مخدر تایید شدۀ وینزویلا، در آبهای بین المللی، مواد مخدر غیرقانونی را انتقال میدادند. (یک سلاح مرگبار و مسموم کنندۀ امریکایی ها!) که به طرف ایالات متحده در حرکت بود."
ترمپ اضافه کرده است: "هشدار داده میشود – اگر شما مواد مخدری را انتقال میدهید که جان امریکاییها را میگیرد، شما را دنبال کرده شکار میکنیم! فعالیت های غیرقانونی این باند ها، برای دههها، پیامد های ویرانکنندهای را بر اجتماعات امریکایی به بار آورده، جان میلیون ها شهروند امریکا را گرفته است. پس از این دیگر نه."
ایالات متحده، نخستین حملۀ هوایی خود را در دور دوم ریاست جمهوری ترمپ، به تاریخ دوم سپتمبر علیه تروریست های مواد مخدر در آبهای بین المللی کارایب انجام داد. ترمپ آن زمان گفته بود که در آن حمله ۱۱ تروریست مواد مخدر، عضو باند ترین دی اراگوا، اهل وینزویلا کشته شدند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در ماه فبروری، باند ترین دی اراگوا و سایر کارتل های قاچاق مواد مخدر منطقهای را به عنوان سازمان های دهشتافگن خارجی شناسایی کرد.
ایالات متحده اعزام کشتی های نظامی خود را در آبهای جنوب کارایب، ماه گذشته به عنوان بخشی از تعهد ترمپ برای توقف سرازیر شدن مواد مخدر غیرقانونی به داخل ایالات متحده، گسترش داده است.
