ترمپ: ونزویلا در محاصرۀ کامل بحری قرار گرفته است

دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، در بیانیهای اعلام کرد که ونزویلا "بهطور کامل در محاصره بزرگترین نیروی بحری که تاکنون در تاریخ امریکای جنوبی گردهم آمده قرار گرفته است" و تاکید کرد که این محاصرۀ نیروهای بحری از چیزی که اکنون است بزرگتر هم خواهد شد.
آقای ترمپ روز سهشنبه هشدار داد که فشار واردشده بر ونزویلا "بیسابقه" خواهد بود و این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که به گفته او "همۀ نفت، زمین و دیگر داراییهایی" که ونزویلا "پیشتر از ایالات متحده دزدیده است"، بازگردانده شود.
رییس جمهور ترمپ، رژیم نیکولاس مادورو، را "نامشروع" خواند و گفت که این رژیم از نفت مناطق نفتی بهسرقترفته برای تامین مالی خود و فعالیتهایی مانند "تروریزم مواد مخدر، قاچاق انسان، قتل و آدمربایی" استفاده میکند.
آقای ترمپ در بیانیۀ خود در شبکه تروتسوشیل نوشت که بهدلیل "سرقت داراییهای امریکا" و همچنین "دلایل بسیار دیگر، از جمله تروریزم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان"، رژیم ونزویلا بهعنوان یک "سازمان تروریستی خارجی" تعیین شده است.
رییس جمهور ایالات متحده افزود: "بنابراین، امروز دستور میدهم محاصرهای کامل و تمامعیار علیه همه نفتکشهای تحریمشدهای که به ونزویلا وارد میشوند یا از آن خارج میشوند، اعمال شود".
آقای ترمپ همچنان گفت : "مهاجران غیرقانونی و تبهکارانی" که رژیم مادورو در دوران "دولت ضعیف و ناتوان بایدن" به ایالات متحده فرستاده است، "با سرعتی بالا" به ونزویلا بازگردانده میشوند.
او تاکید کرد که ایالات متحده "اجازه نخواهد داد تبهکاران، تروریستها یا کشورهای دیگر" ملت امریکا را غارت کنند، تهدید نمایند یا به آن آسیب برسانند. او افزود که امریکا همچنان اجازه نخواهد داد "یک رژیم خصمانه نفت، زمین یا هر دارایی دیگری" را تصاحب کند و تاکید کرد "همۀ این داراییها باید فوراً به ایالات متحده بازگردانده شوند".
پاملا باندی، لوی سارنوال ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه گفت که ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا (افبیآی)، تحقیقات امنیت داخلی و گارد ساحلی ایالات متحده، با حمایت وزارت جنگ، حکم توقیف یک نفتکش را که برای انتقال نفت تحریمشده از ونزویلا و ایران استفاده میشد اجرا کردند.
