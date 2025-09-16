ترمپ افغانستان را در فهرست‌ کشورهای ترانزیت و تولید مخدرات درج کرد

دونالد ترمپ، ریيس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اعلام کرد که افغانستان و چند کشور دیگر را به عنوان مسیرهای بزرگ ترانزیت یا تولید کنندۀ مخدرات غیرقانونی درج فهرست کرده است.

رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه ۱۵ سپتمبر در این بیانیۀ سالانه عنوانی کانگرس ایالات متحده نوشته است که برخی از اعضای گروه طالبان همچنان از تجارت مواد مخدر سود می‌برند.

در بیانیه آمده است که با وصف ممنوعیت طالبان بر تولید و تجارت مخدرات، ذخایر و تولید پیهم مواد مخدر در افغانستان، جریان انتقال آن را به بازارهای بین‌المللی تداوم بخشیده است.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در اپریل ۲۰۲۲ کشت، تولید و تجارت مخدرات را در افغانستان ممنوع اعلام کرد. با اینحال، طالبان در سه سال گذشته چندین بار از کشف و ضبط هزاران کیلوگرام مواد مخدر در افغانستان خبر داده اند.

ایالات متحدۀ امریکا همچنین از افزایش تولید متامفتامین در افغانستان خبر داده و گفته است که "درآمد حاصل از این مخدرات، گروه‌های جنایتکار فراملی را تمویل و از تروریستان بین‌المللی حمایت می‌کند".

متامفتامین از جمله مخدراتی است که به گونۀ صنعتی در لابراتوار تولید می‌شود و در افغانستان به نام "شیشه" نیز مشهور است.

دونالد ترمپ در این بیانیه گفته است که افغانستان به "دلیل اینکه در حفظ تعهداتش به کنترول مخدرات ناکام مانده و با در نظر داشت تهدیدات جدی علیه منافع ایالات متحده و امنیت بین‌المللی" درج فهرست کشورهای ترانزیت و تولیدکننده مواد مخدر می‌شود.

ترمپ گفته است که افغانستان در کنار پاکستان، چین، هند، بهاماس، بلیز، بولیویا، برما، کولمبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السلوادور، گواتیمالا، هایتی، هندوراس، جامیکا، لاووس، مکسیکو، نیکاراگوا، پانامه، پیرو و ونزویلا به عنوان کانون‌های عمدۀ انتقال و تولید مواد مخدر معرفی شده اند.

ادارۀ مبارزه با جرایم و مخدرات سازمان ملل متحد در ماه مارچ سال روان با نشر گزارشی گفت که قیمت تریاک در افغانستان ده برابر افزایش یافته و "سود بزرگی" را نصیب گروه‌های تبهکار کرده است.

سازمان پیمان امنیت جمعی - روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، اوزبیکستان و تاجیکستان – نیز همواره از "تروریزم، قاچاق اسلحه و مخدرات" از افغانستان ابراز نگرانی کرده و به تحکیم امنیت مرزهای کشورهای عضو این سازمان، به ویژه مرزهای تاجیکستان - افغانستان تاکید کرده اند.