دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که سربازان اعزام شده به پولند در آن کشور باقی خواهند ماند و افزود که اگر نیاز باشد نیرو های اضافی را نیز به آن کشور خواهد فرستاد.

ترمپ، در آغاز ملاقات با کارول نوراتسکی، رییس جمهور پولند در قصر سفید گفت: "اگر آنها بخواهند، ما [سربازان] بیشتر را اعزام خواهیم کرد."

وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید که ایالات متحده در حال حاضر نزدیک به ۸۰۰۰ سرباز در پولند مستقر دارد. پولند یکی از متحدان کلیدی ناتو برای ایالات متحده است. پولند می خواهد سربازان امریکایی مستقر در پولند، در بحبوبۀ تداوم درگیری میان روسیه – اوکراین، به عنوان عامل بازدارنده در برابر روسیه باقی بمانند.

ترمپ گفت: "آنان در پولند باقی خواهند ماند." رییس جمهور ایالات متحده افزود که "ما در تمام حالات در کنار پولند استیم و پولند را کمک خواهیم کرد تا از خود محافظت کند."

انتظار می‌رفت صحبت ها میان رییس جمهور ترمپ و نوروتسکی روی مسایل امنیتی به شمول جنگ روسیه با اوکراین، متمرکز باشد.

از زمان تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فبروری ۲۰۲۲، پولند کمک های گستردۀ نظامی به شمول تانک‌ها و سایر سلاح‌های ثقیله را به اوکراین فراهم کرده است.

ترمپ همچنان تاکید می کند که خواهان پایان جنگ است. به عنوان بخشی از آن تلاش، ترمپ ماه گذشته در الاسکا، با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه ملاقات کرد. چند روز پس از آن با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی نیز در قصر سفید دیدار داشت.

دونالد ترمپ، بر برگزاری گفتگوهای دوجانبه میان پوتین و زیلینسکی تاکید کرده اما تا کنون این ملاقات برنامه ریزی نشده است.

ترمپ در بارۀ تلاش هایش برای پایان جنگ، به خبرنگاران گفت: "من پیامی به رییس جمهور پوتین ندارم. او می‌داند موقف من چیست و او تصمیم خواهد گرفت... اگر او [پوتین] در این باره خوش باشد یا نباشد – و اگر ما در آن رابطه ناراضی نباشیم، خواهید دید چه اتفاقی میافتد."

رییس جمهور ترمپ در بارۀ جنگ اوکراین گفت که "از زمان جنگ جهانی دوم، هیچ جنگی حتا نزدیک به این جنگ نبوده است، اما وی توانمندی خود را برای "پایان دادن جنگ‌ها" برجسته کرد.

همزمان با ورود نوروتسکی به قصرسفید، چندین جت جنگی امریکایی برای ادای احترام به پیلوت اردوی پولند که در سانحه ماه اگست در رادوم، مرکز پولند، جان خود را از دست داده بود، پرواز کردند.

این نخستین سفر خارجی نوروتسکی از زمان انتخاب وی به حیث رییس جمهور پولند در ماه گذشته می باشد.

ترمپ، قبل از انتخابات ماه جون، از نوروتسکی، کاندید حزب محافظه کار حزب قانون و عدالت پولند حمایت کرده بود.

ترمپ گفت که از تصمیمش به خاطر حمایت از نوروتسکی "بسیار افتخار می کند." رییس جمهور پولند از "حمایت و پشتیبانی" رییس جمهور ایالات متحده سپاس‌گزاری کرد.