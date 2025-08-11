دیدار رئیس جمهور ترمپ با ولادیمیر پوتین

دونالد ترمپ، رئیس جمهوری امریکا گفت جمعه آینده با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

او روز جمعه در شبکه تروت سوشیل نوشت: "دیدار بسیار مورد انتظار بین من، به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، جمعه آینده، (۱۵ اگست ۲۰۲۵) در ایالت بزرگ آلاسکا برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد. از توجه شما به این موضوع متشکرم!"

این پیشرفت پس از سفر هفتۀ گذشتۀ استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور ترمپ برای ماموریت‌های صلح، به مسکو حاصل شد. آقای ویتکاف، روز چهارشنبه در کرملین دیداری "بسیار سازنده" با پوتین داشت.

انتظار می‌رود اجندای اصلی جلسه آینده درباره جنگ بیرحمانۀ اوکراین باشد که در فبروری ۲۰۲۲ پس از حمله روسیه به کشور همسایه‌اش آغاز شد.

این اعلامیه در روزی منتشر شد که رئیس جمهور ترمپ برای روسیه جهت رسیدن به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین ضرب‌الاجل تعیین کرده بود. آقای ترمپ هشدار داده بود که در صورت نرسیدن به یک توافق، روسیه با تحریم‌های شدید و تعرفه‌های سنگین روبرو خواهد شد.

ترمپ گفت که هر کاری از دستش بربیاید "برای توقف کشتار" در اوکراین انجام خواهد داد.

رئیس جمهور ترمپ، روز پنجشنبه گفت که هرگونه دیدار با همتای روسی خود در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین مشروط به مذاکره رهبر روسیه با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیست.

کرملین اعلام کرد که مسالۀ دیدار سه جانبه "به طور خاص مورد بحث قرار نگرفته است".

یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، روز پنجشنبه گفت: "ما اول از همه پیشنهاد می‌کنیم که بر آماده‌سازی یک دیدار دوجانبه با ترمپ تمرکز کنیم و مهمترین چیز این است که این دیدار موفقیت‌آمیز و سازنده باشد."

در ماه‌های اخیر، روسیه بمباران شهرهای اوکراین را تشدید بخشیده که انتقاد شدید رئیس جمهور ترمپ را به دنبال داشته است.



