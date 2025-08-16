ترمپ و پوتین دیدار در آلاسکا را موثر توصیف کردند

دونالد ترمپ، رئيس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، و ولادمیر پوتین، رئيس جمهور روسیه، می‌گویند که یک دیدار "موثر" باهم داشتند.

این دیدار که بیش از سه ساعت طول کشید، روز جمعه ۱۵ آگست (۲۴اسد) در پایگاهٔ نظامی المندورف-ریچاردسن در شهر انکوریج ایالت آلاسکای امریکا صورت گرفت.

رئيس جمهور ترمپ در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با پوتین، گفت: "ما یک دیدار بسیار موثر داشتیم. نکات زیادی وجود داشت که ما بر آنها توافق کردیم، می‌توانم بگویم که بر بیشتر آنها، چند مورد بزرگی است که ما به توافق کامل بر آنها نرسیده‌ایم اما پیشرفت‌هایی داشته‌ایم."

رئيس جمهور ترمپ اضافه کرد که پیرامون نتیجهٔ این دیدار، با رهبران ناتو و ولادمیر زیلینسکی، رئيس جمهور اوکراین، تماس‌های تلیفونی برقرار خواهد کرد.

ترمپ گفت: "تا زمانی که توافقی حاصل نشود، هیچ توافقی وجود ندارد. من کمی بعد با ناتو، افراد مختلفی که فکر می‌کنم مناسب هستند تماس خواهم گرفت و البته با رئیس جمهور زیلینسکی تماس خواهم گرفت و در مورد جلسه امروز به او خواهم گفت. در نهایت به آنها مربوط می‌شود."

دونالد ترمپ بدون ارایهٔ جزییات، گفت که هردو رهبر "پیشرفت خوبی" داشتند.

رئيس جمهور ایالات متحده افزود: "فقط تعداد بسیار اندکی (موضوعات) باقی مانده است. برخی از آنها چندان قابل ملاحظه نیست. یکی احتمالاً مهمترین است. ما به آنجا نرسیدیم، اما فُرصت بسیار خوبی برای رسیدن به داریم."

به گفتهٔ رئيس جمهور ترمپ، هدف دیدار تلاش برای توقف کشتار هزاران نفر (هر هفته) در اوکراین می‌باشد.

ولادمیر پوتین که قبل از دونالد ترمپ صحبت کرد، از فضای دیدار روز جمعه استقبال کرد.

رئيس جمهور پوتین که سخنانش ترجمه می‌شد، گفت: "مذاکرات ما در یک فضای سازندهٔ مبتنی بر احترام متقابل صورت گرفت، ما مذاکرات بسیار جامع داشتیم، بسیار کارا بود."

پوتین اشاره کرد که برای پایان یافتن جنگ دراوکراین، او انتظار یک توافق وسیعتر را دارد و افزود که امیدوار است تا اروپا و اوکراین "توافقی" را که او با ترمپ نایل شده است، بپذیرند.

رئيس جمهور روسیه گفت: "ما متقاعد شده‌ایم که برای ایجاد یک توافق پایدار و دراز مدت، باید تمام ریشه‌های اصلی و علل اصلی آن درگیری را از بین ببریم. و ما بارها گفته‌ایم که باید تمام نگرانی‌های مشروع روسیه را در نظر بگیریم و یک تعادل امنیتی عادلانه را در اروپا و در کل جهان برقرار کنیم."

پوتین افزود که او با رئيس جمهور ترمپ موافق است تا امنیت اوکراین تضمین شود و تاکید کرد که روسیه آماده است تا در این راستا کار کند.

قبل از برگزاری این دیدار، دونالد ترمپ گفت که او به پایان دادن جنگ اوکراین متعهد است و خواستار یک توافق "فوری" آتش‌بس با پوتین می‌باشد.

ترمپ در جریان پرواز به آلاسکا، به خبرنگاران گفت که "می‌خواهم تا به زودی شاهد یک آتش‌بس باشم" و افزود: "من خوشحال نخواهم شد اگر امروز صورت نگیرد...می‌خواهم تا کشتار توقف یابد."

او گفت که تا زمان پایان نیافتن جنگ، ایالات متحده هیچ نوع مراوده با روسیه نخواهد داشت.

جنگ فرسایشی

با هدف قرار گرفتن شهرهای اوکراین توسط طیارهها بی سرنشین، میزایل‌های کروز و میزایل‌های بالستیکی روسیه، جنگ در اوکراین جان ده‌ها هزار نفر، به شمول بسیاری از غیرنظامیان را گرفته است.

نشست بسیار مهم و مورد انتظار روز جمعه میان رهبران دو ابرقدرت جهان در حالی برگزار شد که رئیس جمهور ترمپ به دنبال میانجیگری برای آتش‌بس میان روسیه و اوکراین بود. تلاش‌های قبلی در عربستان سعودی و ترکیه به نتیجه نرسید.

این بار، ترمپ به پوتین هشدار داد که اگر برای پایان دادن به جنگ به توافقی نرسد، با "عواقب بسیار شدید" روبرو خواهد شد.

دونالد ترمپ ناامیدی خود را از روسیه به خاطر بمباران متداوم شهرهای اوکراین و تلفات غیرنظامی ناشی از آن، به وضوح ابراز کرد.

ترمپ ماه گذشته در دیدار با مارک روته، منشی عمومی پیمان ناتو، به پوتین گفت که به هشدارهای او توجه کند و تأکید کرد که اگر توافقی حاصل نشود، با تعرفه‌های بلند روبرو خواهد شد.

دونالد ترمپ گفت: "اگر درمدت ۵۰ روز توافقی نداشته باشیم، بسیار ساده است. (تعرفه‌ها) ۱۰۰درصد خواهد بود."

با تشدید حملات روسیه در ماهٔ جولای، رئيس جمهور ترمپ ضرب الاجل تعین شده را از ۵۰ به ۱۰ تا ۱۲ روز کاهش داد.

دو روز قبل از انقضای این مهلت، ترمپ پس از دیدار استیف ویتکاف، فرستادهٔ ویژه‌اش با پوتین، از "پیشرفت خوب" خبر داد. به تاریخ هشتم آگست، یعنی آخرین روز ضرب الاجل تعین شده، ترمپ اعلام کرد که او با پوتین در آلاسکا ملاقات خواهد کرد.

قبل از دیدار در آلاسکا، رئيس جمهور ترمپ به احتمال دیدار دوم با پوتین و زیلینسکی اشاره کرد.

در پایان دیدار آلاسکا، پوتین به برگزاری نشست احتمالی در مسکو اشاره کرد، ولی نگفت که آیا رئيس جمهور اوکراین را دعوت خواهد کرد یا خیر.

رئيس جمهور ترمپ، در مورد این پیشنهاد پوتین، ابراز نظر نکرد، ولی گفت: "این جالب است، من با واکنش‌های روبرو خواهم شد، اما ممکن است."