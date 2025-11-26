دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، استیف ویتکاف، فرستاده ویژه خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، هفته آینده به مسکو می‌فرستد.

این سفر بخشی از تلاش‌های تازۀ امریکا برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین، عنوان شده است.

رییس جمهور ترمپ در تروت سوشیل نوشت که طرح صلح ۲۸ ماده‌ای امریکا برای پایان دادن به جنگ "با نظریات بیشتر از هر دو طرف، به دقت تنظیم شده است و تنها چند نکتۀ مورد اختلاف در آن باقی مانده است".

ترمپ افزود که مشتاقانه منتظر دیدار قریب‌الوقوع با رییس جمهور پوتین و رییس جمهور اوکراین، است. اما او تاکید کرد که دیدار " تنها زمانی که توافق برای ختم جنگ نهایی شود یا در مراحل پایانی آن قرار گرفته باشد" انجام خواهد شد.

او در اظهاراتی به خبرنگاران گفت که مذاکره‌کنندگان امریکایی در گفتگو با هر دو طرف پیشرفت داشته‌اند.

ترمپ علاوه بر اعزام ویتکاف به مسکو، اعلام کرد که دان دریسکول، فرمانده عمومی اردوی ایالات متحده در امور ملکی ، با اوکراینی‌ها دیدار خواهد کرد.

یک مقام کرملین روز چهارشنبه (۲۶ نومبر) تایید کرد که انتظار می‌رود مذاکرات با ویتکاف در مسکو، هفته آینده برگزار شود. دریسکول، اوایل این هفته با مقامات روسی در ابوظبی دیدار کرد.

طبق اعلامیۀ مشترک، چارچوب پیش‌نویس شدۀ ایالات متحده با هدف ختم جنگ، در مذاکرات روز یکشنبه در ژنیو بین مقامات امریکایی و اوکراینی "بهتر و اصلاح" شده است.

رستم عمروف، مشاور ارشد ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه (۲۵ نومبر) نوشت: "هیات‌های ما در بارۀ موارد اصلی توافق مورد بحث، در ژنیو به درک مشترکی دسته یافته اند."