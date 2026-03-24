شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، پیشنهاد کرده است که کشورش برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و ایران که سه هفته از آن می‌گذرد و دستیابی به یک راه حل به آن، آمادۀ میزبانی مذاکرات میان دو طرف است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده بدون آنکه در مورد پیام شریف ابراز نظری کند، آن را در حساب کاربری خود در شبکۀ تروت سوشیل باز نشر کرده است.

شریف روز سه‌شنبه ۲۴ مارچ در پیامی در شبکۀ ایکس نوشت: "پاکستان از تلاش‌های جاری برای پیشبرد گفتگو به‌منظور پایان دادن به جنگ در شرق میانه استقبال و به‌طور کامل حمایت می‌کند؛ جنگی که پایان آن به نفع صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن است. مشروط به موافقت ایالات متحده و ایران، پاکستان آماده و مفتخر است که به‌عنوان میزبان برای تسهیل گفت‌وگوهای معنادار و نهایی با هدف دستیابی به یک توافق جامع برای حل‌وفصل مناقشۀ جاری عمل کند."

یک روز پیش‌تر، ترمپ اعلام کرده بود که ایالات متحده در حال انجام گفتگوهای جدید با افرادی است که به گفته او "به نظر می‌رسد گردانندگان" ایران اند. هدف این مذاکرات به دست آوردن یک توافق جهت ختم عملیات تهاجمی سه هفته‌ای امریکا – اسراییل است.

در همین حال، نیروهای امریکایی و اسراییلی عملیات بیشتری را روز سه شنبه (۲۴ مارچ) علیه بقایای رژیم تروریستی ایران انجام دادند.

فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) گفت که عملیات طیاره‌های موجود در کشتی ابراهام لینکن که در آب‌های شرق میانه حضور دارد، اوایل صبح سه شنبه به وقت محل، ادامه داشت. این کشتی جنگی یک سکوی کلیدی برای حملات هوایی امریکا علیه رژیم ایران در عملیات "خشم حماسی" است که در ۲۸ فبروری آغاز شد.

سنتکام ناوقت دوشنبه (۲۳ مارچ) با نشر یک پست در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که نیروهای امریکایی بیش از ۹ هزار موضع رژیم ایران را هدف گرفته و بیش از ۱۴۰ کشتی نیروی بحری ایران را تاکنون آسیب‌زده یا منهدم کرده است.

اردوی اسراییل در یک پست شبکۀ ایکس گفت که طیاره‌های اسراییلی، روز سه شنبه "حملات گسترده" را بر ساحات تولیدی رژیم ایران در مرکز شهر اصفهان و سایر بخش‌های ایران انجام داده است. اوایل صبح سه شنبه، حساب کاربری ایکس اردوی اسراییل گفت که شب‌هنگام، طیاره‌های اسراییلی بیش از ۵۰ موضع رژیم ایران، به شمول انبارها و ساحات پرتاب میزایل‌های بالستیک را هدف قرار داده است.

سرویس فارسی صدای امریکا گزارش داده است که براساس گزارش‌های معتبر در شبکه‌های اجتماعی، شهروندان ایرانی حدود ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۲:۴۵ صبح روز سه شنبه به وقت محل، صدای انفجارهای بزرگ را در تهران، پایتخت ایران شنیده اند.

این گزارش‌ها می‌افزاید که شدت انفجارها باعث لرزش ساختمان‌ها و شیشه‌ها شده و زنگ هشدار موترها را به صدا درآورده است.

از زمان آغاز عملیات مشترک امریکا و اسراییل، رژیم ایران دسترسی به انترنیت را در سراسر ایران محدود کرده است تا مخالفان را سرکوب کند و برای مردم اشتراک گذاری معلومات را به جهان خارج دشوارتر سازد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در منفیس، ایالت تینیسی گفت که مقامات امریکایی "گفتگوهای مقدماتی" را در دو روز گذشته با طرف‌های ایرانی داشته اند که به گفتۀ رییس جمهور ترمپ، پس از حذف ده‌ها تن از رهبران رژیم ایران در جریان این عملیات، "به نظر می‌رسد ادارۀ کشور را در دست دارند."

رییس جمهور ترمپ افزود که به وزارت جنگ امریکا هدایت داده است تا "حملات برنامه‌ریزی شده علیه اهداف عمدۀ انرژی و برق را در ایران، به گونۀ موقت به تعویق بیاندازد"، تصمیمی که به گفتۀ وی براساس "گفتگوهای بسیار خوب" اتخاذ شده است.

در همین حال، ایران روز سه شنبه حملات راکتی بیشتری را بر مراکز مسکونی اسراییل انجام داد که اصابت‌ این راکت‌ها در مرکز مالی اسراییل، تل ابیب و نیز در صحرای نقب در جنوب اسراییل گزارش شده است.

رسانه‌های اسراییلی گزارش داده اند که یک میزایل از سیستم‌های دفاع هوایی عبور کرده و به یک منطقۀ مسکونی در تل ابیب اصابت کرده است که در نتیجۀ آن ساختمان‌ها آسیب دیده و چندین نفر به گونۀ سطحی زخمی شده اند.

همچنین گفته شده که قطعاتی از یک میزایل رهگیری شده، به یک خانۀ سیار در یک جامعۀ بادیه نشین در منطقۀ نقب برخورد کرده و یک مرد را زخمی و سه عضو دیگر خانواده را به گونۀ خفیف مجروح کرده است.