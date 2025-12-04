میزبانی رییس جمهور ترمپ از رهبران کانگو و رواندا

انتظار می رود رییس جمهور ترمپ پس از مراسم امضای توافق صلح، نشستی سه‌ جانبه با فلیکس تشیسکدی، رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کانگو و همتای رواندایی ‌اش، پل کاگامه، برگزار کند.

درگیری ها در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو در اوایل امسال زمانی شدت گرفت که شورشیان M23 که کینشاسا ادعا می‌ کند از سوی رواندا حمایت می ‌شوند، شهر اصلی گوما را تصرف کردند و این امر محکومیت‌هایی را از سوی سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه افریقا به دنبال داشت.

گروه شورشی M23 در سال ۲۰۱۲ تشکیل شد. رهبران جمهوری دموکراتیک کانگو که فرانسوی زبان استند و توسط دولت فرانسه حمایت می ‌شوند، رواندا را به استقرار نیرو در داخل جمهوری دموکراتیک کانگو برای حمایت از M23 متهم کرده‌اند.

گزارشی از سوی کارشناسان سازمان ملل در جولای ۲۰۲۴ حاکی از آن است که ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نیروی دولتی رواندا در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو مستقر شده‌اند. رواندا استقرار نیروهای خود در آنجا و حمایت از شورشیان را تکذیب کرده است

حکومت جمهوری دموکراتیک کانگو و شورشیان M23 اخیراً علیرغم امضای توافق‌ نامه صلح جمهوری دموکراتیک کانگو و رواندا با میانجیگری ایالات متحده در ماه جون امسال، یکدیگر را به نقض آتش‌ بس متهم می‌ کنند.

ایالات متحده از توافق‌ نامه امضا شده توسط وزرای امور خارجه دو کشور به عنوان "نقطه عطف تاریخی در دستیابی به صلح و رفاه" برای جمهوری دموکراتیک کانگو، رواندا و منطقه وسیع ‌تر دریاچه‌های بزرگ افریقا استقبال کرد.

این توافق ‌نامه دو کشور را ملزم می ‌کند که به حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت ملی یکدیگر احترام بگذارند؛ به حل و فصل مسالمت ‌آمیز اختلافات متعهد شوند؛ بازگشت مصون، داوطلبانه و آبرومندانه پناهندگان را تسهیل کنند؛ و شرایطی را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و سایر کمک ها ایجاد کنند.