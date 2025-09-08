دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که آماده است تحریم‌های بیشتری بر روسیه اعمال کند و این اظهارات وی در واکنش به تازه‌ترین و بزرگ‌ترین حملۀ هوایی روسیه بر اوکراین بیان شد.

رییس جمهور ترمپ عصر یکشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا آماده است در واکنش به حملات بزرگ روسیه بر اوکراین در چند روز گذشته، به مرحلۀ دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه رجوع کند، گفت: "بله، آماده‌ام."

ادارۀ رییس جمهور ترمپ همچنان گفته است که تحریم‌های ثانوی تنبیهی بر کشورهایی که نفت ارزان روسیه را خریداری می‌کنند و مسکو از آن برای تامین مالی جنگ خود در اوکراین استفاده می‌کند، اعمال خواهد شد.

ایالات متحده هند و چین را به خاطر خرید نفت روسیه مورد انتقاد قرار داده است.

رییس جمهور ترمپ به تاریخ چهارم اگست در پستی در تروت سوشیل نوشت که تعرفه‌ها بر صادرات هند، به دلیل خرید مقادیر زیادی نفت روسیه و فروش مجدد بخش زیادی از نفت خریداری شده در بازار آزاد "برای مفاد بزرگتر"، دو برابر شده و به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

اوکراین گزارش داد که روسیه آنچه را که گمان می‌رود بزرگترین حمله هوایی از زمان آغاز جنگ تمام عیار خود علیه کیف در سه سال و نیم پیش باشد، آغاز کرده است.

ولادمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین، گفت که روسیه در حملۀ روز یکشنبه از بیش از ۸۰۰ طیارۀ بدون سرنشین و ۱۳ میزایل، از جمله چهار میزایل بالستیک، استفاده کرده است. به گفتۀ مقام‌های اوکراینی، در این حملات کم از کم چهار نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

رییس جمهور ترمپ هفته گذشته تعهد خود را برای پیگیری توافق صلح بین روسیه و اوکراین تکرار کرد.