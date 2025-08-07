ترمپ: برای دیدار با پوتین و زلنسکی جهت ختم جنگ در اوکراین آماده استم

قصر سفید میکوید دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، جهت تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، آماده است.

کارولین لویت، سخنگوی قصر سفید، در بیانیه‌ ای خاطرنشان کرد که ترمپ از "پیشرفت بزرگ" در مذاکرات روز چهارشنبه در مسکو بین پوتین و استیف ویتکاف، فرستاده خاص ایالات متحده، صحبت کرده است.

لویت گفت: " روس‌ها تمایل خود را برای دیدار با رئیس جمهور ترمپ ابراز کردند و رئیس جمهور ترمپ نیز برای دیدار با رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی آماده است. رئیس جمهور ترمپ می‌ خواهد این جنگ بیرحمان پایان یابد."

به روز چهارشنبه ششم آگست استیف ویتکاف، فرستادهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای ماموریت‌های صلح، با ولادمیر پوتین، رئيس جمهور روسیه، در مسکو ملاقات کرد.

این دیدار دو روز قبل از آن ضرب الاجلی صورت گرفت که رئيس جمهور ترمپ برای روسیه تعین کرده که یا با اوکراین به یک توافق صلح نایل شود، یا هم یک دور جدید تحریم‌ها اقتصادی را متحمل شود، به شمول تحریم بر آن کشورهای که نفت ارزان را از روسیه وارد می‌کنند.

ایالات متحده، مشخصاً از هند و چین به خاطر وارد کردن مقدار زیادی نفت روسیه که مسکو از عواید آن برای "تمویل ماشین جنگی" در اوکراین استفاده می‌کند، نام گرفته است.

در عین حال، ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که ناروی، دنمارک، سویدن و هالند، تجهیزات و تسلیحات ساخته شدهٔ امریکا را که ارزش آن به یک میلیارد دالر می‌رسد، تمویل خواهند کرد.

قرار است این تجهیزات و تسلیحات که میزایل‌های پیتریوت نیز در آن شمال است، به اوکراین انتقال داده شود.

با ادامهٔ حملات روسیه در اوکراین به شمول حمله بر شهرهای پُر جمعیت، رئیس جمهور دونالد ترمپ ناامدی خود را از روسیه ابراز کرده است.