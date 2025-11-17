قرار است دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز سه شنبه میزبان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در قصر سفید باشد. رییس جمهور ترمپ گفته است که در حال بررسی فروش جت های جنگی اف-۳۵ به عربستان سعودی است.

دونالد ترمپ گفت که سفر رهبر عربستان سعودی، یکی از متحدان کلیدی ایالات متحده "چیزی بیش از یک دیدار" است.

ترمپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: "ما به عربستان سعودی و ولیعهد، ادای احترام می‌کنیم."

رییس جمهور ترمپ افزود که عربستان سعودی می‌خواهد جت‌های جنگی اف-۳۵ را از امریکا خریداری کند و نیز تاکید کرد که این درخواست را بررسی می‌کند.

ترمپ همچنان خاطر نشان کرد که می‌خواهد عربستان سعودی به "توافقات ابراهیم" بپیوندد. توافقات ابراهیم، ابتکار عمل پالیسی خارجی ترمپ است که در دورۀ اول ریاست جمهوری وی آغاز شد. توافقات ابراهیم، باعث می‌شود که کشورهای عربی، روابط خود را با اسراییل، عادی سازند. اخیراً، قزاقستان اعلام کرد که به این پیمان می‌پیوندد.

رییس جمهور ترمپ گفت: "امیدوارم عربستان سعودی به زودی به توافقات ابراهیم بپیوندد. ما از زمانی که ایران را از صحنه خارج کردیم، علاقۀ زیادی به توافقات ابراهیم دریافت کرده ایم".

این سفر شامل مراسم استقبال در قصر سفید و یک ضیافت شام است. این اولین سفر ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن در هفت سال گذشته خواهد بود.

آخرین بار، محمد بن سلمان در اکتوبر ۲۰۱۸ و درست چند ماه قبل از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد عربستان سعودی، به واشنگتن سفر کرده بود. خاشقجی در قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول، ترکیه، کشته شد.

ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده نشان داد که ولیعهد عربستان در توطیه قتل خاشقجی دست داشته است، ادعایی که از طرف محمد بن سلمان رد شده است.

عربستان سعودی کشوری است که ترمپ هم در دور نخست و هم در دور دوم ریاست جمهوری خود، در نخستین سفر خارجی، به آن کشور سفر کرده است.