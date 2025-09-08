پس از یورش هفتۀ گذشتۀ مسوولان امریکایی بر یک کارخانۀ شرکت موترسازی هیوندای در ایالت جورجیا در ایالات متحده که در آن ۴۷۵ کارگر خارجی این شرکت بازداشت شدند، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، بار دیگر تاکید کرد که شرکت‌های خارجی باید کارگران امریکایی را استخدام کرده و آموزش بدهند و نیز به قوانین مهاجرتی امریکا احترام بگذارند.

اکثر کارگران بازداشت شدۀ کارخانۀ هیوندای در جورجیا، شهروندان کوریای جنوبی بودند و وزیر خارجۀ کوریای جنوبی روز دوشنبه عازم ایالات متحده شد تا تدابیر را برای برگشت آنان نهایی سازد.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "به این وسیله، از همه شرکت‌های خارجی که در ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌خواهم که لطفاً به قوانین مهاجرت کشورمان احترام بگذارند."

رییس جمهور ترمپ در ادامۀ این پیام نگاشته است: "از سرمایه‌گذاری‌های شما استقبال می‌شود و ما شما را تشویق می‌کنیم که به صورت قانونی افراد بسیار باهوش تان را که استعداد عالی فنی دارند، برای ساختن محصولات در سطح جهانی به کار بگمارید و ما این کار را به گونۀ سریع و قانونی به شما ممکن خواهیم کرد. در عوض، از شما می‌خواهیم که کارگران امریکایی را استخدام کنید و آموزش دهید."

دفتر لی جی میونگ، رییس جمهور کوریای جنوبی، می‌گوید که کارگران بازداشت شدۀ آن کشور در امریکا، توسط یک پرواز چارتر به کوریای جنوبی برگردانده خواهند شد.

ایالات متحده و کوریای جنوبی به تاریخ ۳۰ جولای توافقنامۀ تجارتی را اعلام کردند. این توافق، تعرفه‌های ۲۵درصدی ترمپ بر کالاهای کوریای جنوبی را که باید سر از تاریخ اول اگست وضع می‌شد، رفع کرد.

کوریای جنوبی مهمترین شریک امنیتی و دومین شریک اقتصادی ایالات متحده است. ایالات متحده برای رفع تنش‌های تجارتی، اکنون بر واردات از کوریای جنوبی ۱۵درصد تعرفه وضع می‌کند.

کوریای جنوبی نیز توافق کرده است که ۳۵۰ میلیارد دالر در پروژه‌های مورد نظر رییس جمهور ترمپ سرمایه گذاری کرده و محصولات انرژی را به ارزش ۱۰۰ میلیارد دالر از امریکا خریداری کند.