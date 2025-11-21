ترمپ منتظر پاسخ زیلینسکی به طرح امریکا برای پایان جنگ روسیه در اوکراین است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، گفته است که انتظار دارد کیف تا روز پنجشنبه به طرح جدید امریکا برای پایان بخشیدن جنگ روسیه در اوکراین پاسخ بدهد.

ترمپ روز جمعه (۲۱ نومبر) در یک تماس تلیفونی با شبکۀ فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا مهلتی را برای دریافت پاسخ اوکراین به این طرح تعیین کرده است، گفت: "فکر می‎کنیم که پنجشنبه زمان مناسبی است."

رییس جمهور ترمپ گفت: "من مهلت‌های زیادی داشته ام، اما اگر همه چیز به درستی به پیش برود، باید مایل به تمدید مهلت‌ها باشید."

دونالد ترمپ همچنین گفت که ایالات متحده "به بسیار زودی" تحریم‌های جدید نیرومندی را بر روسیه وضع خواهد کرد. او گفت: "اینکار فروش نفت را [برای روسیه] بسیار دشوار می‌کند. این چیز بزرگی است. تمام اقتصاد آنان متکی به نفت است."

جزییات افشا شدۀ این طرح ۲۸ ماده‌ای در رسانه‌های غربی نشر شده است، اما نه ایالات متحده و نه هم اوکراین محتوای آن را نشر کرده اند.

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، روز جمعه در یک پیام ثبت شدۀ ویدیویی به مردم کشورش، به طرح ترمپ اشاره کرد و نیز گفت که ملت اوکراین زیر "یکی از سنگین‌ترین فشارها" قرار دارد.

زیلینسکی با اشاره به حملۀ تمام عیار روسیه در سال ۲۰۲۲ بر اوکراین و الحاق کریمیه از اوکراین در سال ۲۰۱۴ و نیز اشغال منطقۀ شرقی دونباس گفت: "در حال حاضر، اوکراین ممکن است خود را با انتخاب بسیار دشوار روبرو ببیند. یا از دست دادن وقار مان یا خطر از دست دادن یک شریک کلیدی. یا طرح دشوار ۲۸ماده‌ای یا هم زمستان بسیار سخت – سخت‌ترین زمستان تا کنون – و خطراتی که در پی آن می‌آید. زندگی بدون آزادی، بدون عزت، بدون عدالت، و اینکه به کسی اعتماد کنیم که پیش از این دو بار بر ما حمله کرده است."

زیلینسکی روز جمعه در پستی در شبکۀ ایکس نگاشت که در مورد طرح صلح ترمپ برای "حدود یک ساعت" با جی‌دی ونس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده و دان دریسکول، منشی اردوی ایالات متحده صحبت کرده است. زیلینسکی و دریسکول روز جمعه در کیف دیدار کردند.

قصر سفید تا زمان نشر این گزارش به درخواست صدای امریکا در مورد جزییات گفتگوهای زیلینسکی و ونس و نیز زمان تماس آنان، پاسخ نداده است.

زیلینسکی با اشاره به صحبت‌هایش با ونس و دریسکول نگاشته است: "توانستیم به جزییات زیادی از پیشنهادهای طرف امریکا برای پایان دادن به جنگ بپردازیم و در تلاش استیم تا مسیر پیش رو را برای دستیابی به صلح پایدار، با وقار و واقعاً موثر کنیم. از توجه و تمایل به همکاری با ما و شرکایمان سپاس‌گزارم."

پیش از این، ستیفان کورنلیوس، سخنگوی حکومت آلمان، در بیانیه‌ای گفت که رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه، روز جمعه در تماس تلیفونی با زیلینسکی، حمایت شان را از تلاش‌های ایالات متحده ابراز داشته و تاکید کردند که این طرح باید تضمین‌های قوی امنیتی به اوکراین بدهد.

به گفتۀ کورنلیوس، فردریش مرز، صدر اعظم آلمان، امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه و کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا به "حمایت خلل ناپذیر و کامل از اوکراین در مسیر دستیابی به صلح پایدار و عادلانه" تاکید کردند.