پس از آنکه اوکراین برای دفاع در برابر طیارههای بیسرنشین ایرانی، به ایالات متحده پیشنهاد کمک کرد، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که آماده است کمک هرکشوری را بپذیرد.
دونالد ترمپ روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی در بارۀ پیشنهاد کمک از جانب ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، به رویترز گفت: "یقینا، شما میدانید، من هرگونه کمکی را از هر کشوری میپذیرم."
زیلینسکی این هفته در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که از ایالات متحده برای مقابله با طیارههای بیسرنشین که ایران از زمان آغاز عملیات نظامی ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران در اوایل روز شنبه به سمت کشورهای شرقمیانه پرتاب میکند، درخواست کمک دریافت کرده است.
زیلینسکی گفت: "من دستور دادم امکانات لازم فراهم شود و حضور متخصصان اوکراینی تضمین شود تا بتوانند امنیت مورد نیاز را تامین کنند."
صدای امریکا برای اظهار نظر در مورد پیشنهاد زیلینسکی با قصر سفید تماس گرفت و به اظهارات رییس جمهور ترمپ به رویترز ارجاع شد.
در همین حال، استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ رییس جمهور ایالات متحده در امور صلح گفته است که اوکراین و روسیه، این هفته بار دیگر اسیران را تبادله کردند.
ویتکاف روز جمعه (۶ مارچ)، در شبکۀ ایکس نگاشت که در این تبادل، یکهزار نفر به خانههایشان بازگردانده شدند؛ اقدامی که بر اساس توافقهایی انجام شد که در گفتگوهای سه جانبۀ اخیر در ژینو به دست آمده بود.
ایالات متحدۀ امریکا، تلاشها به منظور ختم جنگ روسیه – اوکراین را رهبری میکند. جنگی که با تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد.
