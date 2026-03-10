دونالد ترمپ: امریکا در حال 'درهم کوبیدن' رژیم ایران است و 'تا شکست کامل و قطعی دشمن، کوتاه نخواهد آمد'

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که ایالات متحده، ده روز پس از آغاز حمله مشترک امریکا و اسراییل برای از بین بردن تهدیدها از توانایی‌های نظامی ایران، در حال "در هم کوبیدن" رژیم تروریستی ایران است و "تا زمانی که دشمن به طور کامل و قطعی شکست نخورد، دست‌بردار نخواهد شد."

رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه در یک گردهمایی حزب جمهوری‌خواه در میامی، فلوریدا، گفت که ایالات متحده "در نمایشی قاطع از مهارت فنی و نیروی نظامی، در حال در هم کوبیدن دشمن است."

رییس جمهور ایالات متحده گفت که "رهبران تروریست ایران از بین رفته‌اند، یا لحظه شماری می‌کنند تا از بین بروند."

دونالد ترمپ، با اشاره به حذف علی خامنه‌ای، رهبر رژیم ایران، در آغاز عملیات به رهبری ایالات متحده در ۲۸ فبروری و حذف‌های بعدی ده‌ها مقام و فرمانده دیگر رژیم، گفت: "به آن فکر کنید. ما رهبرانی [از رژیم] داشتیم و آنان رفته‌اند. سپس رهبران جدیدی داشتیم و آنان رفته‌اند، و اکنون هیچ کس نمی‌داند چه کسانی قرار است در راس کشور قرار گیرند."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در یک کنفرانس خبری در میامی، فلوریدا، به خبرنگاران گفت که عملیات مشترک نظامی ایالات متحده و اسراییل "پیشرفت‌های بزرگی در جهت تکمیل هدف نظامی ما" داشته است.

رییس جمهور ترمپ گفت که نیروهای مشترک، بیش از ۵۰۰۰ هدف متعلق به رژیم ایران را هدف قرار داده اند که شامل بخش عمدۀ توانایی بحری آن؛ به گونه‌ای که تا کنون ۵۱ کشتی رژیم نابود شده است.

دونالد ترمپ، همچنان گفت که این نیروها از روز دوشنبه حمله به تاسیسات تولید طیاره‌های بی‌سرنشین را آغاز کرده اند.

رییس جمهور ترمپ گفت که این عملیات "برخی از مهم‌ترین اهداف را برای بعد نگهداشته است."

او افزود که این اهداف به تولید برق ایران و "بسیار چیزهای دیگر" مربوط می‌شود که اگر ایالات متحده آن‌ها را هدف قرار دهد، بازسازی آن‌ها سال‌های زیادی نیاز خواهد داشت. دونالد ترمپ علاوه کرد: "اگر مجبور نباشم، به دنبال انجام چنین کاری نیستم."

رییس جمهور ایالات متحده همچنان به خبرنگاران گفت که از انتخاب مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، به عنوان رهبر جدید ایران ناامید شده است.

رییس جمهور ترمپ گفت: "ما فکر می‌کنیم که این کار فقط باعث ادامۀ همان مشکلات قبلی برای کشور[ایران] خواهد شد. بنابراین از دیدن این انتخاب ناامید شدم."

رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که مجلس خبرگان رژیم ایران، مجتبی خامنه‌ای را روز یکشنبه به عنوان رهبر عالی انتخاب کرد.

تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه از مجتبی خامنه‌ای به عنوان "جانباز" جنگ رمضان - اشاره‌ای به درگیری فعلی - یاد کرده است.

به گزارش سرویس فارسی صدای امریکا، استفاده از اصطلاح "جانباز"، به معنای جانباز جنگی که در نبرد زخمی شده است، نشان می‌دهد که خامنه‌ای ممکن است در جریان حمله امریکا و اسراییل زخمی شده باشد.

اوایل روز دوشنبه، رییس جمهور ترمپ در کنفرانس خبری خود گفت که دو روز قبل در شهر دوور ایالت دلاویر، با والدین شش سرباز امریکایی دیدار کرده است، جاییکه مراسم رسمی انتقال و بازگشت بقایای پیکر این سربازان برگزار شد.

دونالد ترمپ گفت: "آنان انسان‌های فوق العاده‌ای بودند، اما همۀ شان یک چیز مشترک داشتند، هر کدام به من یک جمله گفتند – همۀ شان – گفتند: آقا، لطفا کار را تمام کنید. و همین را برای شما می‌گویم."

اردوی اسراییل روز دوشنبه گفت که طیاره‌های جنگی اسراییل، چندین دور حملات هوایی را در 24 ساعت گذشته بر اهداف رژیم ایران در تهران، اصفهان و جنوب ایران انجام داده اند.

اردوی اسراییل حاکیست که این حملات شامل حمله به شش میدان هوایی نظامی اصلی ایران بوده و بسیاری از طیاره‌ها، از جمله طیاره‌های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هلیکوپترهای جنگی ایران، منهدم شده‌اند. این اردو اعلام کرد که هدف دیگر، مقر مرکزی سپاه پاسداران بوده که مسوول پرتاب طیاره‌های بی سرنشین تهاجمی است.

حملات تلافی‌جویانۀ ایران و واکنش ترکیه

همچنان روز دوشنبه (۹ مارچ)، رژیم ایران چندین دور حمله میزایل را به جانب اسراییل انجام داد که به گفته رسانه‌های اسراییلی، یک بم خوشه‌ای منجر به کشته شدن یک مرد در شهر مرکزی یهود شد.

رژیم ایران همچنان برای دومین بار از ۴ مارچ به اینسو، میزایلی را به سمت ترکیه شلیک کرد و سیستم دفاع هوایی ناتو در شرق مدیترانه بار دیگر با موفقیت آن را رهگیری کرده است.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که برخی از بقایای میزایل ایرانی در شهر غازی عینتاب در جنوب مرکزی ترکیه به زمین افتاده است، اما تلفاتی نداشته است. در رهگیری قبلی در ۴ مارچ، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده بود که قطعاتی از میزایل رهگیر در ولایت هاتای در جنوب مرکزی ترکیه سقوط کرده است.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، روز دوشنبه در سخنرانی خود خطاب به ملت، حملات میزایلی را "گام‌هایی بسیار اشتباه و تحریک‌آمیز" خواند که به گفتۀ وی دوستی ترکیه با ایران را خدشه‌دار خواهد کرد.

امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر نیز روز دوشنبه (۹ مارچ) از حملات میزایلی و طیاره‌های بی سرنشین بیشتر ایران به خاک خود خبر دادند و بیشتر این میزایل‌ها و طیاره‌های بی سرنشین رهگیری شدند. هیچ گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.